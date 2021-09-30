День российского интернета и переводчика. Продвинутые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем российского интернета в прозе
Поздравляю с Днем интернета в России. Пусть Всемирная паутина помогает каждому из нас весело общаться, находить верные вопросы на любые ответы, радовать близких приятными сюрпризами и красочными фото, яркими эмоциями и своей любовью. Пусть интернет будет вечен и безупречен.
Поздравляю с Днем интернета в России. Пусть Всемирная сеть предоставит каждому из нас великие возможности саморазвития, доброго общения, повышения интеллекта, веселого развлечения и воплощения блестящих идей.
Поздравляю с Днем интернета в России. Пусть Всемирная паутина всегда поможет найти верный ответ, узнать погоду, познакомиться с хорошими людьми, показать себя во всей красе, поделиться с близкими радостью, сделать любую работу или просто узнать что-либо интересное. Будь на волне современности и не забывай подключаться к сети.
Поздравления с Днем российского интернета в стихах
День Всемирной паутины,
Чатов, видео, картинок.
Без него все как без рук,
Он помощник, он и друг.
Все загрузит, все найдет
И к «половинке» приведет.
С этим днем я поздравляю,
Счастья вам, добра желаю.
Без него неинтересно —
В «Скайп» друзьям не позвонить,
Не послушать ночью песен,
Новый фильм не оценить.
Интернет в наш мир ворвался,
Его частью быстро стал,
От души хочу сказать я —
Чтоб он только процветал!
С Интернета днем в России поздравляю,
Самой быстрой всем загрузки я желаю.
Пусть всегда работает Wi-Fi,
И информации находится, чтоб через край.
Пусть интернет всегда работает исправно,
Пусть каждый день в сети проходит славно.
Поздравления с Днем российского интернета в смс
Куда ж мы без него,
Без чудо-интернета?
У многих россиян
Других-то дел и нету,
Чем зависать в сети,
Считать себя всезнайкой…
С Днем интернета всех,
Примите все по «лайку»!
Каждым он любим безмерно,
Уважаем и воспет.
Мы сегодня прославляем
Всемогущий интернет.
Пусть большая Паутина
Вас в зависимость возьмет,
Пусть он будет вам полезен,
Позитив лишь вам несет.
Паутина Всемирная к нам
В этот день просочилась активно,
И сегодня — огромный экран,
Что работает сильно,
Нам покажет, что в мире, в стране,
И поможет, коль грустно, развлечься!
С Днем интернета!
Поздравления с Международным днем переводчика в прозе
Поздравляю с Международным днем переводчика! Желаю все больше познавать тонкости иностранных языков, развивать свой талант, быть конкурентоспособным и самым продуктивным в своей сфере! Пускай работа приносит колоссальное удовольствие, достойный доход и маленькие хлопоты.
Поздравляю с Международным днем переводчика. Пожелаю легкой и успешной работы, высокого профессионализма в деле, крепчайшего здоровья и моральных сил, спокойствия, уважения окружающих людей, любви близких и простого человеческого счастья.
Вы помогаете людям лучше понимать друг друга, вам не препятствуют границы и расстояния. Поздравляю вас с Международным днем переводчика, и желаю вам новых интересных работ и отличных коммуникаций!
Поздравления с Международным днем переводчика в стихах
Первоклассный переводчик,
Спец в работе золотой,
Пожелать хочу я очень,
Чтобы труд ценился твой!
Память чтоб не подкачала,
Языки вместила в ряд,
И успехи мощным шквалом
Налетели на тебя!
Мечта переводчика — точное слово,
Желаю я вам, чтобы в важных словах
Не путались, мысль выражая,
И чтобы язык помогал вам в делах!
Пускай голова от работы не пухнет,
Приносит почтение, знаний багаж,
И чтобы всегда вы имели на кухне
Пино, фуа-гра, каркадэ и грильяж!
Переводчики справляют
День профессии своей.
Вам сегодня пожелаю
Новых планов и идей.
Будьте счастливы, здоровы,
Открывайте людям мир.
Пусть из шляпы жизнь достанет
Вам подарок, как факир.
Поздравления с Международным днем переводчика в смс
Переводчик ты прекрасный,
Знаешь ты любой язык,
Понимаешь иностранцев
И общаться ты привык!
Я сегодня поздравляю
С этим праздником тебя
И успехов я желаю
В личной жизни и делах!
Перевести любую фразу,
И иностранца чтоб понять,
Они должны везде и сразу
Все языки отлично знать!
Мы поздравляем вас сегодня
С прекрасным, светлым вашим днем,
Желаем крепкого здоровья,
И не грустить вам ни о чем!
Ты, дружище,
Полиглот,
В языках тебе
Везет!
Переводчик
Ты — отличный,
Знает весь
Бомонд столичный!