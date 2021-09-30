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Жизнь

День российского интернета и переводчика. Продвинутые поздравления в прозе, стихах и смс

День российского интернета, который отмечают 30 сентября, — праздник для программистов и заядлых пользователей сети. Altapress.ru собрал для продвинутых юзеров интересные поздравления в прозе, стихах и смс. А еще мы подготовили добрые слова переводчикам, которых тоже чествуют в этот день.

Салют, фейерверк.
Салют, фейерверк.
СС0

Поздравления с Днем российского интернета в прозе

Поздравляю с Днем интернета в России. Пусть Всемирная паутина помогает каждому из нас весело общаться, находить верные вопросы на любые ответы, радовать близких приятными сюрпризами и красочными фото, яркими эмоциями и своей любовью. Пусть интернет будет вечен и безупречен.

Поздравляю с Днем интернета в России. Пусть Всемирная сеть предоставит каждому из нас великие возможности саморазвития, доброго общения, повышения интеллекта, веселого развлечения и воплощения блестящих идей.

Поздравляю с Днем интернета в России. Пусть Всемирная паутина всегда поможет найти верный ответ, узнать погоду, познакомиться с хорошими людьми, показать себя во всей красе, поделиться с близкими радостью, сделать любую работу или просто узнать что-либо интересное. Будь на волне современности и не забывай подключаться к сети.

Телефон, компьютер.
Телефон, компьютер.
unsplash.com

Поздравления с Днем российского интернета в стихах

День Всемирной паутины,
Чатов, видео, картинок.
Без него все как без рук,
Он помощник, он и друг.

Все загрузит, все найдет
И к «половинке» приведет.
С этим днем я поздравляю,
Счастья вам, добра желаю.

Без него неинтересно —
В «Скайп» друзьям не позвонить,
Не послушать ночью песен,
Новый фильм не оценить.

Интернет в наш мир ворвался,
Его частью быстро стал,
От души хочу сказать я —
Чтоб он только процветал!

С Интернета днем в России поздравляю,
Самой быстрой всем загрузки я желаю.
Пусть всегда работает Wi-Fi,
И информации находится, чтоб через край.
Пусть интернет всегда работает исправно,
Пусть каждый день в сети проходит славно.

Телефон. Instagram.
Телефон. Instagram.
СС0

Поздравления с Днем российского интернета в смс

Куда ж мы без него,
Без чудо-интернета?
У многих россиян
Других-то дел и нету,
Чем зависать в сети,
Считать себя всезнайкой…
С Днем интернета всех,
Примите все по «лайку»!

Каждым он любим безмерно,
Уважаем и воспет.
Мы сегодня прославляем
Всемогущий интернет.

Пусть большая Паутина
Вас в зависимость возьмет,
Пусть он будет вам полезен,
Позитив лишь вам несет.

Паутина Всемирная к нам
В этот день просочилась активно,
И сегодня — огромный экран,
Что работает сильно,
Нам покажет, что в мире, в стране,
И поможет, коль грустно, развлечься!
С Днем интернета!

Розы. Роса
Розы. Роса
СС0

Поздравления с Международным днем переводчика в прозе

Поздравляю с Международным днем переводчика! Желаю все больше познавать тонкости иностранных языков, развивать свой талант, быть конкурентоспособным и самым продуктивным в своей сфере! Пускай работа приносит колоссальное удовольствие, достойный доход и маленькие хлопоты.

Поздравляю с Международным днем переводчика. Пожелаю легкой и успешной работы, высокого профессионализма в деле, крепчайшего здоровья и моральных сил, спокойствия, уважения окружающих людей, любви близких и простого человеческого счастья.

Вы помогаете людям лучше понимать друг друга, вам не препятствуют границы и расстояния. Поздравляю вас с Международным днем переводчика, и желаю вам новых интересных работ и отличных коммуникаций!

Чтение, книги
Чтение, книги
СС0

Поздравления с Международным днем переводчика в стихах

Первоклассный переводчик,
Спец в работе золотой,
Пожелать хочу я очень,
Чтобы труд ценился твой!

Память чтоб не подкачала,
Языки вместила в ряд,
И успехи мощным шквалом
Налетели на тебя!

Мечта переводчика — точное слово,
Желаю я вам, чтобы в важных словах
Не путались, мысль выражая,
И чтобы язык помогал вам в делах!

Пускай голова от работы не пухнет,
Приносит почтение, знаний багаж,
И чтобы всегда вы имели на кухне
Пино, фуа-гра, каркадэ и грильяж!

Переводчики справляют
День профессии своей.
Вам сегодня пожелаю
Новых планов и идей.

Будьте счастливы, здоровы,
Открывайте людям мир.
Пусть из шляпы жизнь достанет
Вам подарок, как факир.

Флаг Великобритании.
Флаг Великобритании.
uncle keith, CC BY-ND 2.0, part from original.

Поздравления с Международным днем переводчика в смс

Переводчик ты прекрасный,
Знаешь ты любой язык,
Понимаешь иностранцев
И общаться ты привык!
Я сегодня поздравляю
С этим праздником тебя
И успехов я желаю
В личной жизни и делах!

Перевести любую фразу,
И иностранца чтоб понять,
Они должны везде и сразу
Все языки отлично знать!
Мы поздравляем вас сегодня
С прекрасным, светлым вашим днем,
Желаем крепкого здоровья,
И не грустить вам ни о чем!

Ты, дружище,
Полиглот,
В языках тебе
Везет!
Переводчик
Ты — отличный,
Знает весь
Бомонд столичный!

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