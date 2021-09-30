День российского интернета и переводчика. Продвинутые поздравления в прозе, стихах и смс

День Всемирной паутины,

Чатов, видео, картинок.

Без него все как без рук,

Он помощник, он и друг.



Все загрузит, все найдет

И к «половинке» приведет.

С этим днем я поздравляю,

Счастья вам, добра желаю.

Без него неинтересно —

В «Скайп» друзьям не позвонить,

Не послушать ночью песен,

Новый фильм не оценить.



Интернет в наш мир ворвался,

Его частью быстро стал,

От души хочу сказать я —

Чтоб он только процветал!