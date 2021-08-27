День российского кино-2021. Артистичные поздравления в прозе, стихах и смс

Вся наша жизнь — сплошная кинолента,

Нам каждый день по жанрам расписали

Счастливые и грустные моменты —

Всё в мире этом, как в огромном кинозале.



Пусть будет в жизни много приключений,

Пускай почаще будет всем смешно,

Желаю всем приятных впечатлений

И поздравляю с Днем российского кино!

Всем известно — без кино

Было б скучно и темно,

Удивительный экран

Любят люди разных стран.



Всех, кто создает и ценит,

Кто на сцене и за сценой,

Мы спешим поздравить вновь

С Днем российского кино.