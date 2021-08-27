День российского кино-2021. Артистичные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем российского кино в прозе
С Днем российского кино! Пусть каждая картина дает пищу для ума и для сердца. Пускай увеличиваются внутренние ресурсы и появляется желание творить, дарить любовь. Желаю вдохновения от героев, музыки и сюжетов! Пускай каждый кадр несет смысл! Пусть российские картины собирают огромные кассовые сборы! Процветания российской кинематографии и всем к ней причастным!
День российского кино — воистину народный праздник. Нет ни одного человека, который не любит хорошее кино. В этот замечательный праздник желаю чаще оставаться наедине с добрыми и красивыми российскими кинокартинами. Пускай будут интересными сюжеты, а актеры пусть играют талантливо и убедительно! Всем нам желаю счастливых финалов в кино и в жизни!
Всех любителей российской кинематографии поздравляю с Днём кино и хочу пожелать новых впечатлений, вдохновения и удовлетворения от просмотров и премьер интересных фильмов!
Поздравления с Днем российского кино в стихах
Вся наша жизнь — сплошная кинолента,
Нам каждый день по жанрам расписали
Счастливые и грустные моменты —
Всё в мире этом, как в огромном кинозале.
Пусть будет в жизни много приключений,
Пускай почаще будет всем смешно,
Желаю всем приятных впечатлений
И поздравляю с Днем российского кино!
Всем известно — без кино
Было б скучно и темно,
Удивительный экран
Любят люди разных стран.
Всех, кто создает и ценит,
Кто на сцене и за сценой,
Мы спешим поздравить вновь
С Днем российского кино.
С Днем российского кино
Поздравляю всех причастных!
Зрителей пусть радует оно,
Ленты все пусть будут классны.
Режиссура, звук и свет
Вместе пусть сливаются успешно.
Всем киношникам большой привет,
Ну, и поздравления, конечно.
Поздравления с Днем российского кино в смс
Режиссеров, сценаристов,
Операторов, артистов,
Каскадеров и рабочих,
И продюсеров, и прочих
Всех, кому такое чудо
Для людей творить дано,
Я поздравить не забуду
С Днем российского кино!
С Днем российского кино
Всех людей я поздравляю.
Новых фильмов посмотреть,
Поскорее вам желаю.
Наша родина умеет
Фильмы лучшие снимать.
Вам проникнуться любовью,
К ним хочу я пожелать!
День кино родной страны,
Такие фильмы нам даны!
Пускай шедевры создаются,
Артистам роли раздаются.
Кино в России процветает,
И учит нас, и наставляет.
Пускай не гаснет никогда,
Новинкой радует всегда!