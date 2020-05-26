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26 мая 28°C

День российского предпринимательства: традиции, фильмы и книги, посвященные этому дню

Ежегодно 26 мая отмечается профессиональный праздник предпринимательского сообщества — День российского предпринимателя. Altapress.ru сделал подборку интересных фактов, связанных с этим праздником.

Бизнесмен. Менеджер.
Бизнесмен. Менеджер.
СС0

Молодой праздник

В 2020 году День российского предпринимателя отмечается в 13 раз. Впервые его отметили в 2008 году. Он был учрежден Указом Президента Российской Федерации № 1381 (Д) «О Дне российского предпринимательства» 18 октября 2007 года.

Традиции

Этот день не является выходным. Его отмечают узким кругом люди данной профессии. Но традицией стало проведение 26 мая конференций, выставок, семинаров и торжественных мероприятий, на которых обсуждаются вопросы ведения малого и большого бизнеса.

Ежегодный форум

26 мая ежегодно проводится Всероссийский Форум, который посвящен проблемам малого и среднего бизнеса. На Форум в Кремлевский дворец собираются высшие должностные лица государства, деятели экономики, почетные гости из заграницы и лучшие предприниматели со всей России.

Бизнесмен.
Бизнесмен.
СС0

Фильмы, посвященные празднику

Существует множество фильмов, посвященных предпринимательству, вот некоторые из них:

  • «Такер: человек и его мечта» (1988 г.);

  • «Гленгарри Глен Росс» (1992 г.);

  • «Бойлерная» (2000 г.);

  • «Нефть» (2007 г.);

  • «Посредники» (2009 г.);

  • «Социальная сеть» (2010 г.);

  • «Человек, который изменил все» (2011 г.);

  • «Тинейджер на миллиард» (2011 г.).

Книги предпринимателей

В 2016 году бизнес-журнал «Жажда» опубликовал список книг от выдающихся предпринимателей России. В них вошли:

  • Т. Горяев «Шпаргалки для босса»;

  • А. Сенаторов «Стратегии продвижения бизнеса»;

  • М. Рыбаков «Как навести порядок в своем деле»;

  • О. Тиньков «Как стать бизнесменом».

Книги, чтение, библиотека
Книги, чтение, библиотека
СС0

Международный день предпринимателя

Впервые его отметили 15 апреля 2009 года. На сегодняшний день к нему уже присоединились 35 государств.

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