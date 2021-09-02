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Жизнь

День российской гвардии-2021. Боевые поздравления в стихах, прозе и смс

2 сентября отмечают День российской гвардии. Altapress.ru подобрал поздравления в стихах, прозе и смс для самых мужественных и отважных.

Гвардия.
Гвардия.
Открытые источники.

Поздравления с Днем росгвардии в стихах

В День гвардии российской
Я с гордостью желаю,
Пусть мимо тебя риски
Со свистом пролетают!

И выправка лихая
Приковывает взгляды,
И храбрость боевая
На грудь несет награды!

Вы — пример патриотизма,
Русской гвардии войска,
Вам желаю героизма
И отваги на века!

Мощь пусть крепнет с каждым годом,
И растет авторитет,
И любовью от народа
Будет весь ваш путь согрет!

Гвардейские полки,
Дивизии, бригады,
Экипажи, батальоны
И бравые ребята,

Ваш дух неиссякаем,
И воля бесконечна,
России гордость — гвардия —
Непобедима вечно!

Источник

Гвардия.
Гвардия.
Открытые источники.

Поздравления с Днем росгвардии в прозе

Дорогие гвардейцы, душевно поздравляем вас с Днем российской Гвардии! Вы являетесь элитой нашей армии. Ваше призвание Родину защищать! Вам неведом страх и робость не присуща. Так пусть же ваше мужество и отвага ведут вас только вперед, на благо Отчизне и на радость нам. С праздником!

Поздравляем всех верных сыновей и дочерей Отечества с Днем российской гвардии! В этот день хотелось бы вам пожелать отменного здоровья, мирного неба над головой, уверенного шага в строю и высоких наград! Вы наши защитники, спасибо, что вы есть!

В этот день, дорогие гвардейцы, примите наши сердечные поздравления! Желаю вам жить достойно, любить и быть любимыми, достичь высоких наград в службе, находиться в окружении верных сослуживцев и сохранять боевой дух.

Источник

Гвардия.
Гвардия.
Открытые источники.

Поздравления с Днем росгвардии в смс

Да здравствует гвардия наша,
Что с самых петровских веков
И русскую честь, и отвагу,
Хранит под ударом клинков.

Вы самые лучшие, парни,
Вы воины нашей земли,
Желаю, чтоб Родину нашу
Всегда защитить вы смогли!

Вы, гвардейцы,
Загляденье,
И, без всякого
Сомненья,
Так идет вам
Форма ваша,
Пропадает
Сердце наше!

Первые войска выступали на парадах красиво,
В походах вели себя задорно, браво и игриво.
Казалось, что гвардейцам смерть не страшна,
Но они знают, за ними — родная страна.

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