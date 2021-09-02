День российской гвардии-2021. Боевые поздравления в стихах, прозе и смс

Дорогие гвардейцы, душевно поздравляем вас с Днем российской Гвардии! Вы являетесь элитой нашей армии. Ваше призвание Родину защищать! Вам неведом страх и робость не присуща. Так пусть же ваше мужество и отвага ведут вас только вперед, на благо Отчизне и на радость нам. С праздником!

Поздравляем всех верных сыновей и дочерей Отечества с Днем российской гвардии! В этот день хотелось бы вам пожелать отменного здоровья, мирного неба над головой, уверенного шага в строю и высоких наград! Вы наши защитники, спасибо, что вы есть!