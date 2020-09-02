День российской гвардии 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Гвардейцы — это слава, честь России.

Гвардейцы — соль моей родной земли.

Знамена всегда с гордостью несли вы,

Страну родную защитить могли. С Днем гвардии хочу тебя поздравить

И пожелать успехов и побед.

И ваши подвиги в веках прославить,

Прими в свой праздник от меня привет! Пусть будет твоя служба безупречной,

А благодарность от России — вечной!

Отчизны бравые сыны — гвардейцы

На страже своей Родины стоят.

С Днем гвардии! Я так хочу надеяться,

Что будет все в порядке у ребят. Что ангелы-хранители поблизости

Всегда — и берегут вас, и хранят.

Что сердце наполняет твое радость,

Что руки сильные, глаза горят. Пусть служба будет легкой, тыл надежный,

И будь на поле боя осторожным.