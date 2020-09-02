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Жизнь

День российской гвардии 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Традиционно каждый год 2 сентября отмечается День российской гвардии. Поводом к официальному признанию этого праздника послужил 300-летний юбилей гвардии России. Указ «Об установлении Дня российской гвардии» был подписан Владимиром Путиным 22 декабря 2000 года. Altapress.ru сделал подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс.

Гвардия.
Гвардия.
Открытые источники.

Поздравления с Днем российской гвардии в стихах

Гвардейцы — это слава, честь России.
Гвардейцы — соль моей родной земли.
Знамена всегда с гордостью несли вы,
Страну родную защитить могли.

С Днем гвардии хочу тебя поздравить
И пожелать успехов и побед.
И ваши подвиги в веках прославить,
Прими в свой праздник от меня привет!

Пусть будет твоя служба безупречной,
А благодарность от России — вечной!

Отчизны бравые сыны — гвардейцы
На страже своей Родины стоят.
С Днем гвардии! Я так хочу надеяться,
Что будет все в порядке у ребят.

Что ангелы-хранители поблизости
Всегда — и берегут вас, и хранят.
Что сердце наполняет твое радость,
Что руки сильные, глаза горят.

Пусть служба будет легкой, тыл надежный,
И будь на поле боя осторожным.

Пусть слава воинская ваша
Гремит на улицах и площадях!
О гвардии сегодня скажут
В газетах, в теленовостях!

И залпы праздничных орудий
Пусть бьют сегодня в небеса!
И в праздник этот вспомнят люди,
Какой была тогда война!

Пусть ваши новые мундиры
Хранят для Родины покой!
Солдаты пусть и командиры
Живыми все придут домой!

Гвардия.
Гвардия.
Открытые источники.

Поздравления с Днем российской гвардии в прозе

Спешу поздравить вас с праздником настоящих мужчин, с Днем российской гвардии! Для этих парней не существует страха, они преданы нашей Родине и служат нам примером для подражания! Поэтому, мы говорим спасибо, и желаем вам оставаться всегда молодыми духом, пусть удача сопутствует вам, а беда обходит стороной!

Дорогие гвардейцы, душевно поздравляем Вас с Днем российской Гвардии! Вы являетесь элитой нашей армии. Ваше призвание родину защищать! Для вас неведом страх, и робость не присуща. Так пусть же ваше мужество и отвага ведут только вперед, на благо Отчизне и на радость нам. С праздником!

Всех настоящих мужчин поздравляю с Днем российской Гвардии! Хотелось бы пожелать, чтобы каждый из вас построил уютный дом, родил сына и взрастил чудесный сад во дворе! Чтоб беда обходила стороной, а оружие в руках вы держали только на боевых учениях. Только мира, добра и счастья Вам!

Гвардия.
Гвардия.
Открытые источники.

Поздравления с Днем российской гвардии в смс

В День гвардейцев российских привет
В сообщении тебе посылаю!
Ты за родину держишь ответ,
С чем сердечно тебя поздравляю!

Поздравленье с Днем российской гвардии
Отправляю через sms!
Ты ведь гордость нашей всей семьи
Честный и отважный офицер!

Ты мой гвардеец, моя гордость!
Тебя я от души поздравлю!
Пусть будут в сердце честь и совесть!
Пусть будет служба по уставу!

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