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Жизнь

День российской почты: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Ежегодно во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник работников почты — День российской почты. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в стихах, прозе и смс.

Сортировочный центр "Почты России".
Сортировочный центр "Почты России".
digital.gov.ru

Поздравления с Днем российской почты в стихах

В мире высших технологий,
Интернета, смс,
Важность почты актуальна,
Всем понятен ее вес.

Только эта служба четко
Передаст не только суть —
В каждой строчке и посылке
Теплота сердец и душ.

Мы сегодня поздравляем
Вас, посланники ветров.
Каждый пусть доволен будет,
Счастлив, весел и здоров.

Электронные цветы,
Лайки и сердечки
Виртуально хороши,
Но не то, конечно!

За реальность я люблю
Сервис наш почтовый,
И российских почтальонов
Поздравляю словом.

Пусть сегодня им придут
Самой почтой срочной
Поздравленья от меня
С днем российской почты!

День почты российской — важнейшая дата,
Единственной связью была же когда-то!
Нет в мире надежней и лучше сейчас.
И с праздником этим поздравлю я вас.

Здоровья и счастья, любви, доброты,
Вам яркого солнца, цветов красоты.
Друзья в нужный час пусть на помощь придут,
Удача и радость всегда вас найдут!

Почта России.
Почта России.
Анна Зайкова.

Поздравления с Днем российской почты в прозе

Поздравляю с Днем российской почты. Желаю каждый день радовать всех добрыми вестями, долгожданными письмами, счастливыми телеграммами, интересными посылками и просто тёплыми словами, а взамен всегда получать искреннюю благодарность от людей, удачу от самой судьбы и удовольствие от своей жизни.

Поздравляем всех работников почты России! Вы незаменимые звенья, которые соединяют людей, прекращают ожидания, помогают дружбе! Желаем работать продуктивно, всегда хорошей погоды, благодарных клиентов!

Из года в год работники почты соединяют миллионы человеческих сердец. Почтальон преодолевает длинный путь ради того, чтобы мать получила весточку от сына, жена — письмо от мужа, внук — поздравительную открытку от любимой бабушки. И вот, наконец, настал тот день, когда можно от всей души поблагодарить Вас за вашу помощь, вашу ответственность и терпение. С Днем российской почты!

&quot;Почта России&quot; работает над ускорением доставки почтовых отправлений.
«Почта России» работает над ускорением доставки почтовых отправлений.
Страница «Почты России» в Facebook.

Поздравления с Днем российской почты в смс

Всех, кто с почтой тесно связан,
Поздравляю я сейчас,
Пусть всегда вас озаряет
Блеск счастливых, добрых глаз.

Труд ваш нужен, несомненно
В каждом ведь письме — судьба,
Будьте в тонусе, здоровы.
Нам без вас никак нельзя.

Сегодня день российской почты,
И ты сотрудник этой сферы.
Желаю быть предельно точной,
Всё, что захочешь, делай смело.

Зарплата будет пусть достойной,
Клиентов вежливых желаю.
Чтоб проходил твой день спокойно,
И благодарность выражали.

Пускай российских почтальонов
Успехи всяческие ждут!
Я шлю вам множество поклонов
За ваш нелегкий честный труд!

Желаю вам зарплат больших,
Здоровья, бодрости и сил,
И много счастья для души,
Чтоб радость каждый миг дарил!

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