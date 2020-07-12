День российской почты: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

В мире высших технологий,

Интернета, смс,

Важность почты актуальна,

Всем понятен ее вес.



Только эта служба четко

Передаст не только суть —

В каждой строчке и посылке

Теплота сердец и душ.



Мы сегодня поздравляем

Вас, посланники ветров.

Каждый пусть доволен будет,

Счастлив, весел и здоров.

Электронные цветы,

Лайки и сердечки

Виртуально хороши,

Но не то, конечно!



За реальность я люблю

Сервис наш почтовый,

И российских почтальонов

Поздравляю словом.



Пусть сегодня им придут

Самой почтой срочной

Поздравленья от меня

С днем российской почты!