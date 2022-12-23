Поздравления с Днем Ростехнадзора в прозе
Хочу от всей души поздравить с Днем Ростехнадзора и пожелать высокого качества работы и верных проверок, чёткого контроля и успеваемости во всех делах, обеспечения надлежащей и безопасной деятельности, высокого уважения и почёта, личного благополучия и достатка.
Поздравляю с Днём Ростехнадзора и пожелать хочу уверенности в своих силах и отменного контроля за качеством, внимательности и ответственности, уважения и верных решений, успешной деятельности и благополучия, доброй удачи, крепкого здоровья и достатка.
Пусть правят миром ГОСТы, пусть никому не удается отклониться от стандарта. Поздравляю с Днем Ростехнадзора и хочу пожелать в жизни высококачественных товаров, чувств, эмоций, успехов и друзей. Путь ни в работе, ни на личном фронте не будет недочётов, ошибок и забракованных дел.
Поздравления с Днем Ростехнадзора в стихах
Ростехнадзор — важнейший орган.
Надзор свой чтоб осуществлять,
Он при Петре еще был создан
За производством наблюдать.
Чтоб безопасность соблюдалась
Любых технических работ,
И чтобы люди не страдали
И чтоб нормально жил завод.
На страже правил этих важных
С далеких лет и до сих пор
Поставлен честный и отважный
Надежный щит — Ростехнадзор.
Сегодня праздник отмечает
Любимый наш Ростехнадзор.
За безопасностью в работе
Суровый он ведет дозор.
Я всем сотрудникам желаю
Работу славную любить,
Экологическим высоким нормам
Всегда уверенно служить.
Желаю славной вам зарплаты,
Удачи, счастья и добра,
Успехов новых, понимания,
Здоровья, мира и тепла.
В День Ростехнадзора
Сотрудникам желаю
Зарплаты всем огромной,
Везения без края!
В работе повышения
И чёткого контроля,
К высоким достижениям
Все подобрать пароли!
Успехов сногсшибательных
И будней безопасных,
И пусть вас обязательно
Волной накроет счастье!
Поздравления с Днем Ростехнадзора в смс
Ростехнадзор страну хранит,
За безопасностью следит,
Все о здоровье нашем знает,
И вредных дел не допускает.
Желаю в доме мира, счастья,
И не коснутся вас ненастья,
Здоровья вам, любви, тепла,
И будет ваша жизнь светла!
С Днем Ростехнадзора поздравляю,
Желаю счастья вам, друзья,
Ваш труд бесценен — всем известно
И нам без вас никак нельзя.
Пусть будет чистой, безопасной
Среда, что окружает нас,
Желаю, чтоб запал в работе
У вас, ребята, не погас.
С праздником Ростехнадзора!
От внимательного взора
Не укроется вовек
Нарушитель-человек!
Вам желаем счастья много,
Жизни славная дорога
Пусть к успехам лишь ведет,
Опыт вас не подведет!
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