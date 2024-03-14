День рождения бутерброда и Международный день числа «Пи» - семь необычных праздников 14 марта

1. День рождения бутерброда. Бутерброды есть, пожалуй, во всех культурах, а вот где именно они зародились - однозначно не сказать.
Многие страны стараются приписать это гастрономическое изобретение себе. От Швеции с ее шведским столом до англичан с их Джоном Сэндвичем.
Как бы там ни было, персонального праздника это блюдо точно заслуживает, как и мирового признания.
2. День безобразно хорошего настроения.
Этот праздник запрещает печалиться, тем более плакать.
Нужно творить добро, вести себя хорошо, помогать окружающим и видеть во всем прекрасное.
3. Международный день числа «Пи».
Со школьной скамьи люди узнают об удивительном явлении под названием «пи», которое характеризуется, как бесконечное число, совпадающее с датой этого дня, а именно «3,14». А еще в этот день родился Альберт Энштейн.
4. Международный день рек.
Согласно статистике, ежедневно в мировые воды сбрасываются миллионы тонн сточных вод, промышленных и сельскохозяйственных отходов.
Праздник посвятили спасению и повышению осведомленности о важности рек и их чистоты.
5. День рождения видеомагнитофона.
В 80-х годах 20 века появился видеомагнитофон. Считалось, что люди, у которых дома имеется это устройство, успешные и самодостаточные.
Со временем видеомагнитофон стал появляться в большем количестве семей, но скоро его стремительно заменили проигрыватели CD дисков. Впрочем, уже и они мало актуальны, потому что уступили место интернету.
6. Международный день вопросов.
Если вам что-то непонятно - всегда спрашивайте. По несколько раз, но спрашивайте и уточняйте равно до тех пор, пока не поймете.
Возьмите вопросы в привычку, потому что если упустить даже крупицу информации, можно полностью утратить ее смысл.
7. Праздник ученых.
Дата этого события посвящена дню рождения Альберта Энштейна, величайшего гения и научного деятеля.
Родившийся в Германии физик-теоретик навсегда изменил взгляд человечества на Вселенную своей «Теорией относительности» и заложил основы того, что стало квантовой физикой.
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