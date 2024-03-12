Международный день планетариев — 12 марта. Космические поздравления в стихах и смс

Поздравления с Днем планетариев в стихах
«Ползать рожден, ты не можешь летать!», —
Какие-то люди сказали.
Позвольте! Могу помечтать,
И улететь в звездные дали.
Туда где Венера и Марс,
Туда где созвездия в танце
Создали блистательный вальс
В сияющем золотом глянце.
Не страшно мне будет упасть,
Мне крылья ветер подарит.
А коль я устану мечтать
Направлюсь тогда в планетарий!
Небо звездное, бесспорно,
Вызывает интерес,
Только стоит сил огромных
Долететь нам до небес.
А планет там разных сколько!
Невозможно сосчитать.
Обратиться чтоб к истокам —
В планетарий всем бежать.
Можно даже без билетов
Прикоснуться к небесам.
За возможность для нас эту
Благодарность мчится к вам!
Макеты солнечной системы,
Макеты спутников, планет,
Все их движенье, перемены
На все найдете вы ответ.
Ведь планетарий это чудо!
Это великий внешний мир,
И ближе он для нас покуда
Нас планетарий окружил!
Поздравления с Днем планетариев в смс
Микрокосмос — планетарий,
С праздником отличным!
Наблюдений и мечтаний
Всем под небом личным!
Если хочешь ты увидеть
Звезды, небо и планеты,
Отправляйся в планетарий,
Интересней места нету,
Планетарии сегодня
Отмечают праздник классный,
Обязательно придем мы
Посмотреть на вид прекрасный!
Планетарий — это чудо,
Это с космоса привет.
Планетариям желаю
Процветания, славных лет.
Посетителей пусть манит
Необъятный небосвод,
Звезды разум пусть туманят,
Водят яркий хоровод.
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