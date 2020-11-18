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Жизнь

День рождения Деда Мороза: интересные факты о главном волшебнике страны

18 ноября в России отмечают День рождения Деда Мороза. Эта традиция еще совсем молода, в 2020 году ей исполняется всего 15 лет. Дата праздника выбрана не случайно — считается, что именно в этот день в Великом Устюге наступают первые зимние холода. Altapress.ru подготовил подборку удивительных фактов о самом знаменитом волшебнике.

Дед Мороз из Великого Устюга.
Дед Мороз из Великого Устюга.
altapress.ru

Возраст Деда Мороза

Считается, что Дед Мороз по-настоящему очень старый, так как ему насчитывается около 2 тыс. лет.

Традиция прихода Деда Мороза

Традиция прихода в дом Деда Мороза с подарками возникла с началом празднования Нового года в Российской империи. В 1700 году Петр I издал указ об обязательном отмечании этого праздника. В те времена дедушка Мороз приносил подарки только умным и послушным детям, а хулиганов колотил своей палкой. Со временем образ Деда Мороза смягчился, палка была изменена на волшебный посох.

Прообраз сказочного персонажа

Прообразом Деда Мороза является Николай Чудотворец, живший в 3 веке.

В алтайской резиденции Деда Мороза.
В алтайской резиденции Деда Мороза.
Анна Зайкова, altapress.ru

Семья волшебника

У Деда Мороза есть не только Снегурочка-внучка, но и Зимушка жена.

Модный дедушка

У Деда Мороза имеется комната, которая отведена сугубо под гардероб, поэтому он считается модным.

Резиденция

Резиденция Деда Мороза находится и в Лапландии, и в Великом Устюге.

Главный талисман

Дед Мороз считается главным талисманом Нового года.

«Алтайская резиденция Деда Мороза».
«Алтайская резиденция Деда Мороза».
Фото: архив, НО «Алтайский фонд МСП».

Профессиональный праздник

У Дедов Морозов есть даже собственный профессиональный праздник, который отмечается в последнее воскресенье августа.

Стиль Деда Мороза

Одежда старика не отличается разнообразием, хотя ее и много. Шуба и валенки сохраняют свой привычный фасон более 600 лет.

Дед Мороз есть не везде

Во многих католических странах Деда Мороза вообще нет, а Новый год у них называют «Праздником Святого Сильвестра».

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