День рождения Деда Мороза: интересные факты о главном волшебнике страны

Возраст Деда Мороза
Считается, что Дед Мороз по-настоящему очень старый, так как ему насчитывается около 2 тыс. лет.
Традиция прихода Деда Мороза
Традиция прихода в дом Деда Мороза с подарками возникла с началом празднования Нового года в Российской империи. В 1700 году Петр I издал указ об обязательном отмечании этого праздника. В те времена дедушка Мороз приносил подарки только умным и послушным детям, а хулиганов колотил своей палкой. Со временем образ Деда Мороза смягчился, палка была изменена на волшебный посох.
Прообраз сказочного персонажа
Прообразом Деда Мороза является Николай Чудотворец, живший в 3 веке.
Семья волшебника
У Деда Мороза есть не только Снегурочка-внучка, но и Зимушка жена.
Модный дедушка
У Деда Мороза имеется комната, которая отведена сугубо под гардероб, поэтому он считается модным.
Резиденция
Резиденция Деда Мороза находится и в Лапландии, и в Великом Устюге.
Главный талисман
Дед Мороз считается главным талисманом Нового года.
Профессиональный праздник
У Дедов Морозов есть даже собственный профессиональный праздник, который отмечается в последнее воскресенье августа.
Стиль Деда Мороза
Одежда старика не отличается разнообразием, хотя ее и много. Шуба и валенки сохраняют свой привычный фасон более 600 лет.
Дед Мороз есть не везде
Во многих католических странах Деда Мороза вообще нет, а Новый год у них называют «Праздником Святого Сильвестра».