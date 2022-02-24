День рождения лотереи 24 февраля. Как «хитрость» помогла России пережить тяжелый период

24 февраля 1466 года в Бельгии прошел первый розыгрыш лотереи, который устроила вдова нидерландского художника Яна ван Эйка.

Первую лотерея приурочили к 25-й годовщине смерти художника. Основную часть доходов направили на благотворительность для бедняков, и лишь небольшую сумму взяла учредительница.

После этого суть лотереи все больше и больше искажалась, превращаясь в источник порой немыслимых доходов. Так, в 1520—1532 годах король Франции Франциск I использовал лотерею как один из способов пополнения бюджета страны.

Через 100 лет первый «лохотрон» устроил король Франции Людовик XIV, присудивший главный приз себе и еще два приза членам семьи. Но после протеста среди участников результаты признали недействительными и назначили новый тур.

В истории СССР есть подобный случай: в 1990 году участникам лотереи попросту не достались призы — их не выплатили.

А вот в 1892 году такой способ сбора денег помог России пережить тяжелый период неурожая: собрали огромную по тем временам сумму — 9,6 млн рублей. В 1914 году таким образом собрали деньги для спасения раненых.

Иоганн Готфрид Таннауэр «Портрет Петра I на смертном одре» artchive.ru

Первые лотереи в России появились при Петре I. В 1699 году московский часовщик Яков Гассенус провел моментальную лотерею, в которой люди покупали билет и, если везло, получали приз. Однако стоимость билета превышала дневной заработок рабочего и поэтому не стала популярной.

В 1970 году Советский Союз провел первый розыгрыш официальной государственной лотереи «Спортлото». Лотерея сразу же стала популярной и массовой: в нее играло 70% населения СССР, в каждом розыгрыше участвовало до 10 млн билетов.

Интересные факты

Название «лотерея» произошло от франкского слова «hlot» — «жребий», которое потом трансформировалось в английское «lot» — «доля».

После революции 1917 года лотереи в России объявили «буржуазным пережитком» и запретили, но лотереи все равно проводились, однако государство делало вид, что не имеет к ним отношения.

В 1957 году в СССР предложили выпустить билеты денежно-вещевой лотереи на 9 млрд рублей, но не получилось, поскольку промышленность не справилась бы с производством автомобилей, велосипедов и техники, которые должны были стать призами.

Крупнейшая в мире сеть продаж лотерейных билетов образовалась в СССР за 15 лет с момента первого розыгрыша именно государственной лотереи «Спортлото» в 1970 году.

В СССР для пропаганды лотереи в газетах публиковали трогательные истории про обычных рабочих, которые купили билет и выиграли, например, квартиру.

Источники: my-calend.ru и vc.ru.