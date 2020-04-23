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Жизнь

Везучий сварщик из Алтайского края выиграл квартиру в лотерею

Житель Алтайского края выиграл в «Жилищную лотерею» квартиру стоимостью 1 млн рублей. Билет он купил спонтанно по совету работницы почты, пишет пресс-служба «Столото».

Сварщик за работой.
Сварщик за работой.
Дмитрий Кудрявцев

Удачным для мужчины стал 322-й тираж государственной лотереи. Победитель решил взять приз деньгами. Часть суммы подарит маме, а на оставшиеся откроет вклад в банке.

Также он планирует преподнести приятный сюрприз сотруднице почтового отделения, по совету которой и купил лотерейный билет.

В «Столото» отметили, что победитель работает сварщиком. В свободное время рыбачит с друзьями. Гордится рекордным для него уловом — щукой весом в три килограмма.

15 апреля один из жителей Барнаула стал лотерейным миллионером — ему достались более 2,5 млн рублей.

Всего за 2019 год жители Алтайского края купили лотерейных билетов на 496 млн рублей и выиграли 226 млн.

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