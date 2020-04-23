Везучий сварщик из Алтайского края выиграл квартиру в лотерею

Удачным для мужчины стал 322-й тираж государственной лотереи. Победитель решил взять приз деньгами. Часть суммы подарит маме, а на оставшиеся откроет вклад в банке.
Также он планирует преподнести приятный сюрприз сотруднице почтового отделения, по совету которой и купил лотерейный билет.
В «Столото» отметили, что победитель работает сварщиком. В свободное время рыбачит с друзьями. Гордится рекордным для него уловом — щукой весом в три килограмма.
15 апреля один из жителей Барнаула стал лотерейным миллионером — ему достались более 2,5 млн рублей.
Всего за 2019 год жители Алтайского края купили лотерейных билетов на 496 млн рублей и выиграли 226 млн.