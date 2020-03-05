Жители Алтайского края выиграли в лотереи 226 млн рублей

В 2019 году жители Алтайского края купили лотерейных билетов на 496 млн рублей и выиграли 226 млн, рассказали в пресс-службе «Столото».

В 2018 году жители края отдали за участие в лотереях 374,5 млн рублей, то есть рост продаж билетов в 2019 году составил 32,4%.

Всего в 2019 году шестеро счастливчиков стали обладателями выигрышей от 1 млн рублей. В 2018 году их также было шесть.

Как ранее писал altapress.ru, рукодельница Елена Гец стала обладательницей квартиры. Ей повезло в 347-м тираже «Жилищной лотереи». Счастливый билет она купила в почтовом отделении. Она решила забрать приз деньгами и купить квартиру в Барнауле для сына, которому скоро поступать в вуз.

До этого слесарь из Барнаула решил сделать своей жене необычный подарок и купил целый букет лотерейных билетов. В результате семья выиграла двухкомнатную квартиру стоимостью 3 млн рублей.