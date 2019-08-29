Счастливица из Алтайского края выиграла в лотерею 1,4 млн рублей

Елена Гец стала обладательницей квартиры. Ей повезло в 347-м тираже «Жилищной лотереи». Счастливый билет она купила в почтовом отделении. Розыгрыш тиража смотрел ее муж.

«Он мне сказал, что пропустил одно число. Я тут же ответила: „Завтра поедем на почту и проверим“. Так и поступили. Там нас несказанно обрадовали. Теперь уже весь район знает, что мы выиграли. Все нас поздравляют», — поделилась победительница.