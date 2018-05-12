Барнаулец, выигравший в лотерею 232 млн рублей, приехал за призом в Москву

Мужчина обратился за выигрышем недавно. Пока он еще думает, как распорядиться деньгами. С выигрыша в лотерею нужно оплатить налог 13%.

Издание отмечает, что миллионер работает дальнобойщиком. Он купил билет за 2500 рублей в лотерейном киоске. А когда заполнил, электронная система регистрации вышла из строя. Чтобы не ждать, барнаулец оставил билет продавцу. Женщина зарегистрировала его позднее. О выигрыше мужчина узнал по телефону.

Кассир рассказала, что у барнаульца не было своего жилья. Его главной мечтой является забрать мать в Барнаул. Кроме этого, он хочет помочь брату-инвалиду и больному племяннику.