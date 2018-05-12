Барнаулец, выигравший в лотерею 232 млн рублей, приехал за призом в Москву

Житель Барнаула, который выиграл в лотерею 232 миллиона рублей, уже приехал в Москву и обратился в "Столото" за призом. Свое имя журналистам мужчина так и не назвал. Известно, что он работает дальнобойщиков, пишет "Комсомольская правда".
Мужчина обратился за выигрышем недавно. Пока он еще думает, как распорядиться деньгами. С выигрыша в лотерею нужно оплатить налог 13%.
Издание отмечает, что миллионер работает дальнобойщиком. Он купил билет за 2500 рублей в лотерейном киоске. А когда заполнил, электронная система регистрации вышла из строя. Чтобы не ждать, барнаулец оставил билет продавцу. Женщина зарегистрировала его позднее. О выигрыше мужчина узнал по телефону.
Кассир рассказала, что у барнаульца не было своего жилья. Его главной мечтой является забрать мать в Барнаул. Кроме этого, он хочет помочь брату-инвалиду и больному племяннику.
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