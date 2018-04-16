Барнаулец выиграл в лотерею 232 млн рублей

Имя счастливчика пока не называют. Известно, что он купил многотиражный билет за 2500 рублей в киоске.

Получить 232 млн рублей барнаулец сможет в Москве.

Напомним, в марте победителем лотереи и обладателем 267 млн рублей стал 52-летний житель Нижнего Новгорода.