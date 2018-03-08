Удача под контролем: Путин подписал закон о новом порядке выдачи лотерейных билетов

Как сообщает газета "Известия", новые нормы запрещают распространять лотерейные билеты, лотерейные квитанции и принимать лотерейные ставки среди несовершеннолетних. Также запрещена выплата выигрышей гражданам, которые не достигли возраста 18 лет.

Если человек выиграет в лотереи более 15 тыс. рублей, то он должен будет обязательно предъявить паспорт. При условии если сумма выигрыша менее 15 тыс. рублей, идентификация участника лотереи будет проводиться оператором лотереи в случае сомнения в достижении им 18 лет.

При покупке электронного лотерейного билета участник обязан подтвердить свой возраст, нажав соответствующую кнопку. В случае покупки бумажного лотерейного билета с выигрышем более 15 тыс. рублей участник обязан предоставить удостоверяющий личность документ.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края стали выигрывать в лотереях.