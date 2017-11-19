Любимчик фортуны: житель Сургута выиграл в лотерею 32 млн рублей

Лотерейный билет с крупным выигрышем сургутянину обошелся всего в 50 рублей. Он угадал шесть чисел. До суперприза мужчине не хватило всего лишь одного номера.

Напомним, самый крупный выигрыш за всю историю отечественных лотерей получила 63-летняя жительница Воронежской области Наталья Власова. Она уже забрала сертификат на 506 млн рублей в лотерейном центре "Столото" в Москве. Пенсионерка, пишут "Известия", не сразу поняла, что выиграла. Лотерейный билет с джекпотом пролежал на полке неделю, прежде чем его обладательница решила перепроверить цифры.