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Жизнь

Барнаулец выиграл более 2,5 миллионов рублей в лотерее

15 апреля один из жителей Барнаула стал лотерейным миллионером. Он выиграл приз лотереи «Гослото» — ему достались более 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

Деньги.
Деньги.
СС0

Барнаулец попытал удачу в лотерее «Гослото «5 из 36». По итогам 12 195-го тиража он выиграл 2 508 396 рублей.

Чтобы стать обладателем приза, ему было необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и не угадать — во втором. Счастливчику из Барнаула это удалось. Он угадал числа 12, 31, 4, 15, 28 в первом поле билета и не угадал 1 — во втором.

Почему барнаулец отметил именно их, станет известно, как только он выйдет на связь с лотерейным центром и заберет выигрыш. Сделать это он может в течение 3,5 лет. В «Столото» установили такие сроки в связи с пандемией коронавируса, чтобы участники не рисковали своим здоровьем и не нарушали самоизоляцию.

Altapress.ru писал, что жители Алтайского края выигрывали в лотерии и раньше. Так слесарь из Барнаула решил сделать своей жене необычный подарок и купил целый букет лотерейных билетов. В результате семья выиграла двухкомнатную квартиру стоимостью 3 млн рублей.

Также сразу двум жителям региона посчастливилось выиграть по миллиону рублей в новогодней лотерее. А в 2018 году дальнобойщик из Барнаула выиграл 232 млн рублей.

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