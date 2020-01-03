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Жизнь

Двое жителей Алтайского края выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее

В новогоднем тираже «Русского лото» разыграли 1 миллиард и 105 призов по миллиону рублей. Среди победителей — двое жителей Алтайского края, сообщает пресс-служба «Столото».

Лотерея.
Лотерея.
unsplash.com

Новоиспеченные миллионеры из Алтайского края купили лотерейные билеты всего за 100 рублей.

Отметим, что больше всего выигрышей оказалось в Москве и Московской области (20 миллионеров), Санкт-Петербурге (7 миллионеров) и Республике Башкортостан (6 миллионеров).

Напомним, миллиард рублей выиграл житель Москвы. Сообщается, что победитель пока не связался с организаторами. За 40 дней его билет проверят на подлинность, а деньги перечислят в течение полугода.

Altapress.ru писал, что жители Алтайского края выигрывали в лотерии и раньше. Так слесарь из Барнаула решил сделать своей жене необычный подарок и купил целый букет лотерейных билетов. В результате семья выиграла двухкомнатную квартиру стоимостью 3 млн рублей.

В 2018 году дальнобойщик из Барнаула выиграл 232 млн рублей.

Факт

В праздничном тираже приняли участие 53 614 853 билетов — рекордное количество за всю историю «Русского лото». Всего выигрышными стали почти 24 млн билетов, принесших своим обладателям более 3,5 мпрд рублей.

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