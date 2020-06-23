День рождения Валерия Меладзе на «Дорожном радио»

С 11:00 до 00:00 каждый час вещания будут открывать знаковые песни, которые специально для слушателей «Дорожного радио» выбрал сам именинник. Среди них — как давно ставшие визитной карточкой артиста «Сэра», «Актриса» и «Самба белого мотылька», которые знает наизусть вся страна, так и звёздные дуэты с группой «ВИА ГРА» и женой Альбиной Джанабаевой. Также артист представит абсолютную новинку — «Вижу Солнце».
Валерий Меладзе,
Заслуженный артист России:
Песня «Вижу Солнце», написанная моим братом Константином Меладзе, получилась позитивной, тёплой, летней. Она пронизана надеждой. Пусть у нас всех будет возможность выйти из дома, увидеть это солнце и провести лето в прекрасном расположении духа!
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