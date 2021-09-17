День секретаря-2021. Добрые поздравления в прозе, стихах и смс

Вечно по уши в работе

Пропадаешь ты не зря,

Принимай же поздравленья

Нынче в День секретаря.



Чтобы дел было поменьше.

И на все хватало сил,

Чтобы ворохи бумажек

Ты полегче нам носил.



Пусть удача вечно рядом,

Освещает в жизни путь,

Чтобы дома получалось

От работы отдохнуть.

Среди папок, документов

И других бумажных дел

Дни проходят референтов,

Вот таков уж наш удел.



Ориентируясь в архивах,

Файл нужный мы найдем,

В деловых корпоративах

Фирму мы не подведем.



Так поднимем же бокалы

В праздник наш — секретаря,

Ну, а завтра, без опалы,

Вновь рабочая заря.