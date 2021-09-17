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Жизнь

День секретаря-2021. Добрые поздравления в прозе, стихах и смс

17 сентября в России празднуют День секретаря. Тем, кто работает с бумагами и документами, altapress.ru подобрал приятные «электронные» поздравления в прозе, стихах и смс.

Телефон. Работа.
Телефон. Работа.
СС0

Поздравления с Днем секретаря в прозе

Как известно, секретарь — это не только птица, но и очень ценный сотрудник. Пожелаем в День секретаря всем представителям этой профессии удачи, хороших начальников и поменьше нервотрепки на работе и в жизни. Успехов вам и удачи.

Поздравляю с Днем секретаря. Желаю всегда иметь при себе мощнейшее оружие современности — важную и нужную информацию. Также желаю преуспевать абсолютно во всем и добиваться успеха во всех главных своих начинаниях. Пусть работа никогда не будет слишком хлопотной, пусть жизнь всегда дарит яркие краски, светлые чувства и позитивные эмоции!

Поздравляем вас, дорогой секретарь, с профессиональным праздником! Стопки бумаг, дела, звонки… А вы всегда сохраняете очаровательную улыбку на лице, все делаете безупречно. Терпения вам в нелегкой работе, желаем оставаться самым ценным и уважаемым сотрудником.

Офис. Ноутбук.
Офис. Ноутбук.
СС0

Поздравления с Днем секретаря в стихах

Вечно по уши в работе
Пропадаешь ты не зря,
Принимай же поздравленья
Нынче в День секретаря.

Чтобы дел было поменьше.
И на все хватало сил,
Чтобы ворохи бумажек
Ты полегче нам носил.

Пусть удача вечно рядом,
Освещает в жизни путь,
Чтобы дома получалось
От работы отдохнуть.

Среди папок, документов
И других бумажных дел
Дни проходят референтов,
Вот таков уж наш удел.

Ориентируясь в архивах,
Файл нужный мы найдем,
В деловых корпоративах
Фирму мы не подведем.

Так поднимем же бокалы
В праздник наш — секретаря,
Ну, а завтра, без опалы,
Вновь рабочая заря.

Хотя на первый взгляд работа
Кому-то кажется банальной,
Секретарша должна быть милой,
Культурной, умной, пунктуальной.

Уметь одновременно ксерить,
И на звонки все отвечать,
Тем временем успеть про моду
Все каталоги пролистать.

С начальником свои вопросы,
Задачи четко обсудить,
За маникюром и прической
Так важно каждый день следить.

Цветы, букет, флористика.
Цветы, букет, флористика.
unsplash.com

Поздравления с Днем секретаря в смс

Секретарь всегда в делах,
Все должно быть под контролем,
Шеф ответственность оценит,
Ценного секретаря он не уволит!

Желаем счастья и добра,
Всегда прекрасного настроения!
Принимай цветы-подарки,
Ты лучший работник — без сомнения!

Секретарь у нас в почете,
Он шефа правая рука,
Постоянно он в работе,
И не устает ведь никогда!

В его международный день
Мы много счастья пожелаем,
Чтоб работать было не лень,
И радости и карьерного урожая!

Мой верный, лучший секретарь,
Вы умны, как тот словарь,
Вы прекрасны, как янтарь,
Мой мудрейший секретарь!
Поздравляю вас сейчас,
Обнимаю крепко вас!
Ну, и премию на раз
Получите в этот час!

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