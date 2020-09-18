День секретаря России: милые поздравления в стихах, прозе и смс

Секретарь — сотрудник важный,

На тебе работа вся.

Пожелать хочу здоровья,

Ведь болеть никак нельзя.



Нервов крепких пожелаю

Не надейся на покой.

Пусть лишь дарит вдохновение

Кабинет любимый твой.



Телефоны пусть не громко

Целый день твои звонят.

Каждый, кто заходит в офис,

Будет мил, спокоен, рад.

Помнишь всё и всё ты знаешь,

И за всё ты отвечаешь.

На ногах ты день и ночь,

Контролировать, помочь,



Подсказать и поддержать,

Никогда не унывать

Ты обязана стараться

И при этом улыбаться.



Это всё твоя работа,

Но справляешься легко ты!

По плечу любой аврал,

Ты ведь профессионал.