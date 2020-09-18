День секретаря России: милые поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем секретаря в стихах
Секретарь — сотрудник важный,
На тебе работа вся.
Пожелать хочу здоровья,
Ведь болеть никак нельзя.
Нервов крепких пожелаю
Не надейся на покой.
Пусть лишь дарит вдохновение
Кабинет любимый твой.
Телефоны пусть не громко
Целый день твои звонят.
Каждый, кто заходит в офис,
Будет мил, спокоен, рад.
Помнишь всё и всё ты знаешь,
И за всё ты отвечаешь.
На ногах ты день и ночь,
Контролировать, помочь,
Подсказать и поддержать,
Никогда не унывать
Ты обязана стараться
И при этом улыбаться.
Это всё твоя работа,
Но справляешься легко ты!
По плечу любой аврал,
Ты ведь профессионал.
Строгий ангел перед дверью,
Что начальство бережет,
Можно все ему доверить,
В каждом деле просечет,
На звонки ответит быстро
И запишет на прием,
Сторож с данными артиста,
Не с глазами, а с огнем…
Секретарь — душа приемной,
Без нее настанет край,
Ты не будь такою скромной,
Поздравленья принимай!
Поздравления с Днем секретаря в прозе
Поздравляю коммуникабельных, ответственных и исполнительных людей, которые могут похвастаться невероятной стрессоустойчивостью, профессионализмом, а иногда и просто находчивостью. Желаю, чтобы ваш труд всегда высоко ценился и уважался. Вы не просто секретари, вы тот самый — незаменимый болтик, благодаря которому бесперебойно вертится весь механизм. Успеха вам и хорошего настроения, удачи и терпения. С Днем секретаря!
Поздравляю с Днём секретаря. Желаю всегда и легко находить место для каждой папки, для каждого документа, для каждого слова, для каждой идеи, для каждой мелочи. И пусть работа исключает усталость, пусть обеспечивает хорошую зарплату. Здоровья, безупречного таланта и большой удачи тебе, замечательный секретарь.
Поздравляю с Днём секретаря. Желаю всё, всегда и про всех знать, во всём каждый раз непременно успевать, на все поставленные вопросы верно и умело отвечать, со всеми поставленными задачами легко и отменно справляться. И в целом жизнь пусть будет удивительной, прекрасной и счастливой, полна приятного общения, весёлых встреч и радостных улыбок.
Поздравления с Днем секретаря в смс
На работе день за днем
Ты всегда горишь огнем,
На звонки ты отвечаешь,
Посетителей встречаешь.
Без тебя давно б директор
Все забыл свои проекты.
Но сегодня отдыхай,
День секретаря встречай!
Хочу поздравить я тебя
Сегодня с днем секретаря!
Пусть ввысь идут твои дела,
Чтобы зарплата вверх росла!
Пусть шеф твой труд скорей оценит,
Ведь кто ему тебя заменит?
Ты знай, что равных тебе нет,
Хоть обыщи он целый свет!
С днем секретаря поздравить
Я сегодня вас хочу,
Вам бумаг поток, вопросов
И решений по плечу.
Нервов крепких вам желаю,
Чтоб начальство уважало,
И за классную работу
Чаще бонусы давало.