По народному календарю 16 февраля отмечается день Семена и Анны. Православная церковь вспоминает двух святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день его рождения — Анну и Симеона. О приметах, традициях и запретах в этот день рассказывает Altapress.ru.

Традиции Дня Семена и Анны

В этот день было принято обращаться к святым Симеону (Семену) и Анне с молитвой о здоровье новорожденных.

Другое название праздника — Починки. Оно появилось из старого обычая начинать подготовку лошадиной сбруи — как ездовой, так и пахотной.

Также в этот день в домах варили саламату — распущенное в воде гречишное пресное тесто с маслом.

Раньше верили, что в эту ночь домовой приходит на конюшню и катается на лошадях. Чтобы нечисть не побеспокоила животных, хозяева на ночь привязывали к гриве каждой лошади по кнуту и паре портянок. А чтобы задобрить домового, люди оставляли в углу горшочек каши.

Люди вставали рано и начинали хлопотать по дому, чтобы радостнее и проще встретить весну.

Зима. unsplash.com

Приметы 16 февраля

Если снег валит хлопьями — лето будет дождливым.

Над замерзшей рекой стелется пар или дым — к холодам.

Ночью был иней — днем оттепели не будет.

Если звезды блестят ярко — к стуже.

Мало звезд на небе — к ненастью.

Зима. unsplash.com

Что нельзя делать 16 февраля