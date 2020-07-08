День семьи, любви и верности 2020: история праздника, традиции и предания

Ежегодно с 2008 года по инициативе муромской молодежи 8 июля празднуют День семьи, любви и верности. Рассказываем, в честь каких святых появился праздник, его историю и традиции.

Кто такие Петр и Феврония

История берет свое начала со времен правления в Муроме князя Петра. Однажды его поразила страшная болезнь — проказа. Все тело покрылось струпьями, и ничто не могло помочь князю. В одну ночь Петру приснился сон о том, что помочь ему сможет только дочь пчеловода из села Ласково Феврония. И отчаявшийся князь отправился в дорогу. Девушка согласилась вылечить Петра, но взяла с него обещание жениться на ней после выздоровления.

Но обещание свое князь не сдержал. Вылечившись от недуга, он поехал обратно в Муром, а о девушке и вовсе не подумал. Но на середине дороги язвы на теле начинали появляться снова. Петр приказал вернуться обратно, бросился в ноги к своей исцелительнице и попросил у нее прощения. Феврония снова излечила князя, а после они поженились.

Всю жизнь святые прожили в мире и согласии. Будучи в преклонном возрасте оба приняли постриг и отправились в разные монастыри. Но похоронить себя завещали в одном гробу с тонкой перегородкой.

Пара. Отношения. СС0

Скончались святые в один день и час в своих кельях. Но последнюю волю их нарушили, так как совместное погребение не соответствовало монашескому званию. Однако, согласно поверью, на следующее утро тела Петра и Февронии обнаружили лежащими вместе. После этого все же решили похоронить супругов вместе.

Как появился День семьи , любви и верности

Праздник День Семьи, любви и верности появился в 2008 году благодаря муромской молодежи. Они предложили вывести праздник на федеральный уровень. Это предложение одобрили Госдума и Совет Федерации. Так появился День семьи, любви и верности, который в 2020 году отмечается в тринадцатый раз.

Традиции Дня семьи , любви и верности

Символом Дня семьи, любви и верности является ромашка. Этот цветок был выбран не случайно. Он самый распространенный и привычный глазу на российских просторах. А в контексте праздника ромашка олицетворяет верность, чистоту и нежность.

У этого дня есть особенная традиция. Семейным парам, которые прожили вместе 25 лет, вручается памятная медаль. На лицевой части расположена ромашка, а на обороте лики Петра и Февронии.

В Алтайском крае семьям вручили медали «За любовь и верность». aksp.ru

Церемонии бракосочетания 8 июля приобретают все большую популярность. А вот венчаться в этот день нельзя, так как он приходится на Петров пост.

В этот день многие люди обращаются к святым Петру и Февронии с молитвой о сохранении семейного брака и о возможности жить в мире и согласии. Молодые девушки и парни просят найти большую любовь, а люди постарше просят об еще большем семейном счастье.

А пары, решившие заключить брак в ближайшее время, 8 июля просят благословение у своих родителей.