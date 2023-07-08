8 июля
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Жизнь

День семьи, любви и верности 2023. Трогательные поздравления в прозе, стихах и смс

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Altapress.ru подготовил умилительные поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Семья.
Семья.
unsplash.com

Поздравления с Днем семьи, любви и верности в прозе

Семья — один из самых важных этапов в жизни каждого человека, основа отношений, незаменимый источник поддержки и опоры. Я желаю вам в этот прекрасный праздник семьи крепкой любви, несокрушимой веры и заботы. Пусть ваш семейный очаг отличается значимым достатком и обилием нежных чувств к друг другу. Любите, балуйте друг друга, дорожите вашим гнездышком и наполняйте его маленькими чудесами в виде детишек.

Поздравляю со Всероссийским днем семьи, любви и верности. Пусть семья всегда будет мощной крепостью, спасающей от всех невзгод жизни. Пусть два важных качества — любовь и верность никогда не покидают твоё сердце. Желаю искренних чувств, душевной теплоты и заботы друг о друге.

Желаю никогда не чувствовать себя одиноким человеком. Желаю чаще радоваться и наслаждаться жизнью в кругу дорогих, важных и близких людей. Поздравляю со Всероссийским днём семьи, любви и верности. Пусть твоя семья будет дружной. Пусть твоё сердце хранит верность своей любви!

Семья. Природа. Парк
Семья. Природа. Парк
altapress.ru

Поздравления с Днем семьи, любви и верности в стихах

Пусть будет крепким мир семейный,
Часы счастливыми всегда,
Друг друга вы любите крепко,
Не отпускайте никуда.

Свою любовь вы берегите,
Она основа всех семей.
Пусть в доме аура витает
И не впускает злых людей.

Достатка вам, здоровья, счастья,
Благополучия навек.
Пусть верность крепкой остаётся,
А рядом близкий человек.

Семья — это крепость, семья — это дом,
Семья — это мир, все в котором живем.
Ее берегите, цените, лелейте
И клеточкой каждой за близких болейте!

Цените родных, что всегда с вами рядом,
Ласкайте их всех своим любящим взглядом.
Цените минуты, когда рядом с ними,
И будьте всегда вы родными любимы!

Важней семьи нет ничего,
И все об этом знают.
С Днем верности, семьи, любви
Всех дружно поздравляем.

Желаем в этот светлый миг
Тепла и понимания.
Вы уделите в этот день
Родным своим внимание.

Признайтесь им скорей в любви
И крепко обнимите,
А если в ссоре с ними вы,
То срочно их простите!

Семья.
Семья.
unsplash.com

Поздравления с Днем семьи, любви и верности в смс

С Днем семьи, любви и верности
Поздравляю от души!
Мира вам желаю, нежности,
Счастье пусть в ваш дом спешит,
Дом пусть будет, словно чаша,
Любовью, радостью полна,
Улыбайтесь вы почаще,
Пусть в душе цветет весна!

Семья — наша главная ценность,
Всё то, для чего мы живём.
Любовь сохраняйте и верность,
Чтоб радостью полнился дом.

Тепло в очаге берегите,
Не дайте угаснуть ему,
Чтоб ваши семейные нити
Порвать не далось никому!

В День семьи забудьте ссоры,
Все обиды и раздоры,
Вы друг другу улыбнитесь
И покрепче обнимитесь.

Пусть у вас все будет ладно,
В доме теплом — дружно, складно,
Чтобы много лет чудесных
Были вы, конечно, вместе!

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