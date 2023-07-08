День семьи, любви и верности 2023. Трогательные поздравления в прозе, стихах и смс

Пусть будет крепким мир семейный,

Часы счастливыми всегда,

Друг друга вы любите крепко,

Не отпускайте никуда.



Свою любовь вы берегите,

Она основа всех семей.

Пусть в доме аура витает

И не впускает злых людей.



Достатка вам, здоровья, счастья,

Благополучия навек.

Пусть верность крепкой остаётся,

А рядом близкий человек.

Семья — это крепость, семья — это дом,

Семья — это мир, все в котором живем.

Ее берегите, цените, лелейте

И клеточкой каждой за близких болейте!



Цените родных, что всегда с вами рядом,

Ласкайте их всех своим любящим взглядом.

Цените минуты, когда рядом с ними,

И будьте всегда вы родными любимы!