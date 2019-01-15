День Серафима Саровского 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году день Серафима Саровского празднуют 15 января. Это один из самых почитаемых в России святых. Верующие молятся ему в любых трудных жизненных ситуациях. Рассказываем, кто такой преподобный Серафим Саровский, в чем помогает и что нельзя делать 15 января 2019 по церковном правилам.

Кто такой Серафим Саровский?

Преподобный Серафим Саровский с детства мечтал о монашеской жизни. Он принял постриг в Саровской пустыни, а став иеромонахом, ушел в безлюдные места, чтобы жить отшельником. Серафим Саровский проводил время в трудах, молитвах и посте. Кроме того, святой наложил на себя подвиг 3-летнего молчания, а затем — затворничества, пишет РИА Новости.

Когда затворничество закончилось, к святому стали приходить люди. В житии говорится о том, что преподобный Серафим Саровский многих исцелил от болезней. Современники вспоминали, что он встречал всех с радостью и любовью.

Один из самых известных эпизодов жизни святого — его молитвенный подвиг: стоя на камне, Серафим Саровский молился 1000 ночей в лесу и 1000 дней в келье, сообщает pravoslavie.kharkov.ua. Кроме того, в житии рассказывается о дружбе с медведем, которого святой подкармливал хлебом, пишет diveevo.ru.

Преподобный Серафим кормит медведя хлебом. Фрагмент литографии «Путь в Сарово» days.pravoslavie.ru

Преподобный умер 15 января 1833 года. Его причислили к лику святых в 1903 году. Канонизации поспособствовал император Николай II, пишет «Фома».

Мощи преподобного хранились в Дивеевском монастыре. В советское врем их изъяли оттуда, и было неизвестно, где они находятся. В 1991 году мощи нашли и вернули в монастырь.

В чем помогает святой Серафим Саровский?

К Серафиму Саровскому верующие обращаются в молитвах с любыми просьбами: помочь в моменты отчаяния или в беде, защитить от искушений, исцелить от болезни, пишет hram-kupina.ru.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

Что нельзя делать в день Серафима Саровского 2019?

Нежелательно ругаться, ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить.

Не стоит злоупотреблять алкоголем (как и в любой другой православный праздник).

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно, вне зависимости от праздников и дней недели.

Церковь. Религия. СС0

Какого числа день Серафима Саровского в 2019 году?