День Серафима Саровского в 2019 году: что нельзя делать в праздник

День Серафима Саровского православная церковь празднует 1 августа. Это один из самых известных в России святых. Верующие молятся ему в любых трудных жизненных ситуациях. Рассказываем, кто такой преподобный Серафим Саровский, в чем помогает и что нельзя делать в праздник 1 августа.

Кто такой Серафим Саровский

Преподобный Серафим Саровский был монахом. Он жил в безлюдных местах, много трудился, молился и постился, пишет РИА Новости.

Один из самых известных эпизодов жизни «саровского чудотворца» — его молитвенный подвиг: стоя на камне, Серафим Саровский молился 1000 ночей в лесу и 1000 дней в келье, сообщает pravoslavie.kharkov.ua.

Кроме того, в житии рассказывается о дружбе с медведем, которого святой подкармливал хлебом, пишет diveevo.ru.

Преподобный Серафим кормит медведя хлебом. Фрагмент литографии «Путь в Сарово» days.pravoslavie.ru

Когда Серафим Саровский вышел из затворничества, к нему стало приходить много людей. Современники вспоминали, что он встречал всех с радостью и любовью. В житии говорится, что преподобный многих исцелил от болезней.

Серафима Саровского причислили к лику святых в 1903 году, через несколько десятилетий после смерти, пишет «Фома». Мощи преподобного хранились в Дивеевском монастыре. В советское время их увезли в неизвестном направлении. В 1991 году мощи нашли и вернули в монастырь.

В православной церкви Серафима Саровского каждый год чествуют дважды:

15 января — день памяти и второе обретение мощей Серафима Саровского;

1 августа — первое обретение мощей и проставление ( канонизация) преподобного Серафима Саровского.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

В чем помогает святой Серафим Саровский

К Серафиму Саровскому верующие обращаются в молитвах с любыми просьбами: о помощи в моменты отчаяния или в беде, защите от искушений, исцелении от болезни, пишет hram-kupina.ru.

Что нельзя делать в день Серафима Саровского 2019

Особых запретов, связанных с днем Серафима Саровского, в православной церкви нет. Нежелательно ругаться, ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить (как и в любой другой день в году).

Не стоит злоупотреблять алкоголем (как и в другой православный праздник).

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно, вне зависимости от праздников и дней недели.