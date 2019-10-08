День Сергия Радонежского 2019: что нельзя делать в праздник

Кто такой Сергий Радонежский
Сергий Радонежский — один из самых известных в России святых. Его называют «игуменом земли Русской»: ученики святого основали около 40 монастырей.
Преподобный Сергий Радонежский родился в семье благочестивых бояр. По преданию, он с юности любил читать священные книги и стремился ко всему доброму.
После кончины родителей преподобный вместе со старшим братом поселились в глухом лесу и построили там келью и церковь. Брат вскоре ушел в московский монастырь, а 24-летний Варфоломей стал монахом с именем Сергий.
Постепенно вокруг него стали селиться люди, и появилась настоящая монастырская обитель. Преподобный Сергий стал ее игуменом (настоятелем).
Еще при жизни он творил чудеса: по преданию, Сергий Радонежский воскресил единственного сына отчаявшегося отца. Он благословил князя Дмитрий Донского перед Куликовской битвой и дал ему в помощь монахов Александра Пересвета и Андрея Ослябю.
В житии Сергия Радонежского сказано, что однажды он удостоился чудесного видения: ему явилась Богородица в сопровождении апостолов Петра и Иоанна Богослова. Матерь Божья пообещала ему всегда покровительствовать Троице-Сергиеву монастырю.
В чем помогает святой Сергий Радонежский
Считается, что молитва Сергию Радонежскому способна помочь в любой трудной ситуации. Святому молятся об исцелении от болезни, усмирении гордыни, о духовном здоровье детей.
Что нельзя делать в день Сергия Радонежского 2019
Особых запретов, связанных с днем Сергия Радонежского, в православной церкви нет. Нежелательно ругаться, ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить (как и в любой другой день в году).
Не стоит злоупотреблять алкоголем (как и в другой православный праздник).
Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно, вне зависимости от праздников и дней недели.