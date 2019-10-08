День Сергия Радонежского 2019: что нельзя делать в праздник

День Сергия Радонежского православная церковь празднует 8 октября. Это один из самых известных в России святых. Именно он благословил на Куликовскую битву князя Дмитрия Донского. Рассказываем, кто такой преподобный Сергий Радонежский, в чем помогает и что нельзя делать в праздник 8 октября.

Кто такой Сергий Радонежский

Сергий Радонежский — один из самых известных в России святых. Его называют «игуменом земли Русской»: ученики святого основали около 40 монастырей.

Преподобный Сергий Радонежский родился в семье благочестивых бояр. По преданию, он с юности любил читать священные книги и стремился ко всему доброму.

После кончины родителей преподобный вместе со старшим братом поселились в глухом лесу и построили там келью и церковь. Брат вскоре ушел в московский монастырь, а 24-летний Варфоломей стал монахом с именем Сергий.

Установка памятника Сергию Радонежскому. altai.eparhia.ru

Постепенно вокруг него стали селиться люди, и появилась настоящая монастырская обитель. Преподобный Сергий стал ее игуменом (настоятелем).

Еще при жизни он творил чудеса: по преданию, Сергий Радонежский воскресил единственного сына отчаявшегося отца. Он благословил князя Дмитрий Донского перед Куликовской битвой и дал ему в помощь монахов Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

В житии Сергия Радонежского сказано, что однажды он удостоился чудесного видения: ему явилась Богородица в сопровождении апостолов Петра и Иоанна Богослова. Матерь Божья пообещала ему всегда покровительствовать Троице-Сергиеву монастырю.

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В чем помогает святой Сергий Радонежский

Считается, что молитва Сергию Радонежскому способна помочь в любой трудной ситуации. Святому молятся об исцелении от болезни, усмирении гордыни, о духовном здоровье детей.

Что нельзя делать в день Сергия Радонежского 2019

Особых запретов, связанных с днем Сергия Радонежского, в православной церкви нет. Нежелательно ругаться, ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить (как и в любой другой день в году).

Не стоит злоупотреблять алкоголем (как и в другой православный праздник).

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно, вне зависимости от праздников и дней недели.