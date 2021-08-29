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Жизнь

День шахтера-2021. Теплые поздравления в стихах, прозе и смс

29 августа в России отмечают День шахтера. Для людей, которые выполняют важную работу под землей, мы подобрали самые «неземные» поздравления в прозе, стихах и смс.

Шахта
Шахта
ССО

Поздравления с Днем шахтера в стихах

Профессии вашей — поклон и почет.
С праздником, смелый, отважный шахтер!
Желаем удачи и верных друзей,
Веселых событий и солнечных дней.

Здоровья, терпения — целую глыбу,
Еще безопасности, где бы ты ни был.
Желаем любви, уважения, достатка
И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!

С Днем шахтера поздравляю!
От души я вам желаю
Счастья, мира и достатка,
Чтоб в семье все было гладко.

Чтобы неудач не стало,
Чтобы сил на все хватало,
Чтоб востребован был труд,
Чтобы в доме был уют.

Чтоб всегда во всем везло,
Всем препятствиям назло.
Не грустите никогда,
Будьте счастливы всегда!

Поздравляю с Днем шахтера,
Пожелаю вам задора,
Счастья, радости, успеха,
В этот день — побольше смеха!

Пусть сбываются мечты,
В сердце — море доброты,
Пусть здоровье не подводит,
В дом удача пусть приходит!

Уголь.
Уголь.
Михаил Хаустов

Поздравления с Днем шахтера в прозе

Поздравляю с Днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха!

Шахтерская деятельность опасная и рисковая, но настолько важная и необходимая для всей страны, для ее успешного развития. Нелегкий труд каждого из вас имеет особое значение и заслуживает всеобщего почета. Берегите себя, будьте здоровы, несите тепло и свет в каждый дом, пусть в вашей жизни будет больше мирных и благополучных дней!

Поздравляю с Днем шахтера. Пусть будет ценен труд ваш на всей Земле. Дай Бог вам терпения и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель заботится о вас. Пусть в жизни будут счастье, любовь, уважение, удача и благополучие.

Уголь.
Уголь.
Олег Богданов

Поздравления с Днем шахтера в смс

Блеск угля, забой, порода
И отбойный молоток —
Нелегко он достается,
Для державы уголек.

Искренне мы пожелаем
Счастья и удач сейчас.
Пусть вас ангел охраняет
Каждый день и каждый час.

Поздравляю с Днем шахтера!
Сил тебе, добра, удачи!
Ты без лишних разговоров
Выполняешь все задачи!

Будь трудягой образцовым,
Чтоб росла зарплата ввысь!
И, конечно, будь здоровым,
И к мечтам своим стремись!

С Днем шахтера поздравляю,
Славлю руки золотые,
По плечу пускай вам будут
Цели и мечты любые.

Сил, здоровья вам и счастья,
Чтобы труд ваш почитали,
И чтоб дома непременно
Вас со смен с любовью ждали.

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