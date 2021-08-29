День шахтера-2021. Теплые поздравления в стихах, прозе и смс

Профессии вашей — поклон и почет. С праздником, смелый, отважный шахтер! Желаем удачи и верных друзей, Веселых событий и солнечных дней. Здоровья, терпения — целую глыбу, Еще безопасности, где бы ты ни был. Желаем любви, уважения, достатка И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!

С Днем шахтера поздравляю!

От души я вам желаю

Счастья, мира и достатка,

Чтоб в семье все было гладко.



Чтобы неудач не стало,

Чтобы сил на все хватало,

Чтоб востребован был труд,

Чтобы в доме был уют.



Чтоб всегда во всем везло,

Всем препятствиям назло.

Не грустите никогда,

Будьте счастливы всегда!