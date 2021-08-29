День шахтера-2021. Теплые поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем шахтера в стихах
Профессии вашей — поклон и почет.
С праздником, смелый, отважный шахтер!
Желаем удачи и верных друзей,
Веселых событий и солнечных дней.
Здоровья, терпения — целую глыбу,
Еще безопасности, где бы ты ни был.
Желаем любви, уважения, достатка
И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!
С Днем шахтера поздравляю!
От души я вам желаю
Счастья, мира и достатка,
Чтоб в семье все было гладко.
Чтобы неудач не стало,
Чтобы сил на все хватало,
Чтоб востребован был труд,
Чтобы в доме был уют.
Чтоб всегда во всем везло,
Всем препятствиям назло.
Не грустите никогда,
Будьте счастливы всегда!
Поздравляю с Днем шахтера,
Пожелаю вам задора,
Счастья, радости, успеха,
В этот день — побольше смеха!
Пусть сбываются мечты,
В сердце — море доброты,
Пусть здоровье не подводит,
В дом удача пусть приходит!
Поздравления с Днем шахтера в прозе
Поздравляю с Днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха!
Шахтерская деятельность опасная и рисковая, но настолько важная и необходимая для всей страны, для ее успешного развития. Нелегкий труд каждого из вас имеет особое значение и заслуживает всеобщего почета. Берегите себя, будьте здоровы, несите тепло и свет в каждый дом, пусть в вашей жизни будет больше мирных и благополучных дней!
Поздравляю с Днем шахтера. Пусть будет ценен труд ваш на всей Земле. Дай Бог вам терпения и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель заботится о вас. Пусть в жизни будут счастье, любовь, уважение, удача и благополучие.
Поздравления с Днем шахтера в смс
Блеск угля, забой, порода
И отбойный молоток —
Нелегко он достается,
Для державы уголек.
Искренне мы пожелаем
Счастья и удач сейчас.
Пусть вас ангел охраняет
Каждый день и каждый час.
Поздравляю с Днем шахтера!
Сил тебе, добра, удачи!
Ты без лишних разговоров
Выполняешь все задачи!
Будь трудягой образцовым,
Чтоб росла зарплата ввысь!
И, конечно, будь здоровым,
И к мечтам своим стремись!
С Днем шахтера поздравляю,
Славлю руки золотые,
По плечу пускай вам будут
Цели и мечты любые.
Сил, здоровья вам и счастья,
Чтобы труд ваш почитали,
И чтоб дома непременно
Вас со смен с любовью ждали.