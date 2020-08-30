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30 августа 16°C
Жизнь

День шахтера 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

В последнее воскресенье августа по традиции отмечается праздник одной из самых сложных и тяжелых профессий — шахтера. Угольно-добывающая отрасль промышленности выступает в числе ведущих экономики любого государства. От количества и качества добываемого сырья зависит теплообеспечение всех зданий и сооружений. Altapress.ru сделал подборку трогательных поздравлений с днем шахтера в стихах, прозе и смс.

Шахта
Шахта
ССО

Поздравления с Днем шахтера в стихах

Этот праздник для смелых и сильных,
Этот праздник для храбрых душой,
Состоит он из угольных линий,
И он связан, конечно, с тобой.

С Днем шахтера! Пусть будут победы
Под землей и, конечно, на ней.
Озаряет пусть солнечным светом
Проводящих во тьме много дней.

Пусть опасной не будет работа,
А семья ждет за круглым столом,
Окружает теплом и заботой
Приносящего радость в ваш дом.

С Днем шахтера поздравляю,
Много силы пожелаю,
Чтоб терпенье, как гранит,
А удача в дом стучит.

Как скала здоровье будет,
Золото в карман прибудет,
Дорога чтоб без шахт и гор,
А на душе всегда простор.

Пусть каска защищает от всего,
Чтоб не страшиться в жизни ничего,
Чтоб дома дружная семья
И было все от, А до Я.

С Днем шахтера поздравляю!
От души я вам желаю
Счастья, мира и достатка,
Чтоб в семье всё было гладко.

Чтобы неудач не стало,
Чтобы сил на всё хватало,
Чтоб востребован был труд,
Чтобы в доме был уют.

Чтоб всегда во всем везло,
Всем препятствиям назло.
Не грустите никогда,
Будьте счастливы всегда!

Уголь.
Уголь.
Михаил Хаустов

Поздравления с Днем шахтера в прозе

Дорогого нашего труженика, шахтёра, поздравляю с праздником! Только мужественный, ответственный и сильный духом человек мог выбрать такую профессию. Не каждый отважится спуститься на такую глубину, где темно, сыро и рискованно. А ты не только смог, но и успешно трудишься на этом поприще. Хочу пожелать тебе здоровья, и самое главное, чтобы количество спусков в шахту всегда было равно количеству подъёмов из неё. Пусть ваш труд всегда оценивается по достоинству. С днём Шахтёра!

С Днём шахтёра. Желаю звёзд Шахтёрской Славы, желаю крепкого здоровья, моральных сил, отваги сердца и оптимизма души. Пусть твой шахтёрский труд оценивается по достоинству, пусть все твои старания и упорства всегда ведут тебя к успеху. Желаю благополучия в рабочих сменах, удачи в жизни и счастья в семье!

Сегодня праздник у смелых людей, выполняющих опасную работу. Сегодня День шахтёра. Желаем же вам лёгких спусков и подъёмов, будьте всегда предельно осторожны и терпеливы! Счастья вам, крепкого здоровья, успехов, осуществления всех планов. Спасибо за тепло и свет, которые благодаря вашему труду есть в наших домах!

Уголь.
Уголь.
СС0

Поздравления с Днем шахтера в смс

С днем шахтера поздравляю,
Сил, здоровья Вам желаю.
Чтобы ангел Вас хранил,
От всех невзгод он защитил.

Терпения большого и удачи,
И плана во время Вам сдачи.
Любви, добра, конечно солнца,
Пусть с лёгкостью Вам всё даётся.

Блеск угля, забой, порода
И отбойный молоток —
Нелегко он достается,
Для державы уголек.

Искренне мы пожелаем
Счастья и удач сейчас.
Пусть вас ангел охраняет
Каждый день и каждый час.

Вам желаю в День шахтера
Сил, здоровья и напора.
Быть успешными в делах,
Жить отлично, при деньгах.

Уважения, почета
И карьерного вам взлета,
Не грустите никогда,
Будьте счастливы всегда!

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