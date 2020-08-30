День шахтера 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Этот праздник для смелых и сильных,

Этот праздник для храбрых душой,

Состоит он из угольных линий,

И он связан, конечно, с тобой.



С Днем шахтера! Пусть будут победы

Под землей и, конечно, на ней.

Озаряет пусть солнечным светом

Проводящих во тьме много дней.



Пусть опасной не будет работа,

А семья ждет за круглым столом,

Окружает теплом и заботой

Приносящего радость в ваш дом.

С Днем шахтера поздравляю,

Много силы пожелаю,

Чтоб терпенье, как гранит,

А удача в дом стучит.



Как скала здоровье будет,

Золото в карман прибудет,

Дорога чтоб без шахт и гор,

А на душе всегда простор.



Пусть каска защищает от всего,

Чтоб не страшиться в жизни ничего,

Чтоб дома дружная семья

И было все от, А до Я.