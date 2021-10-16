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Жизнь

День шефа-2021. Поздравления руководителю в прозе, стихах и смс

16 октября празднуют День шефа (директора, босса, рукодителя). Для умелых менеджеров altapress.ru подобрал искренние поздравления в прозе, стихах и смс.

Компьютер.
Компьютер.
СС0

Поздравления с Днем шефа в прозе

Дорогой шеф, поздравляю с Днем босса. Желаю постоянного совершенствования, стабильности в делах, удачи и хорошей результативности. Пусть в жизни будет много счастья, любви, улыбок, радости и веселья. Здоровья вам и вашим близким, уважения коллег и взаимопонимания.

Поздравляю с Днем шефа. Желаю твердости нрава, смелых амбиций, рациональных идей и несомненного процветания. Желаю быть отменным боссом, желаю оставаться чудесным человеком. Пусть дела уверенно движутся в сторону успеха. Пусть жизнь ведет счет счастливым и удачным дням.

Поздравляем с Днем шефа! Пусть ваша неиссякаемая энергия станет источником успеха и благополучия, оптимизм — тем лифтом, который доставит вас к высотам успеха в карьере, а душевность — той дорогой, которая приведет к счастью.

День рождения. Воздушные шары.
День рождения. Воздушные шары.
СС0

Поздравления с Днем шефа в стихах

С Днем босса поздравляем вас!
Желаем вам терпенья и удачи,
Настроя вот такого, как сейчас
И чтоб легко решались все задачи.

Спокойствия, конечно же… любви,
Добра, здоровья, пониманья.
Достичь желаем новой высоты
И чтоб сбывались все мечтанья.

Работать с вами так приятно,
Мы будем лишь вперед идти!
Вы к нам добры невероятно,
Ведь лучше босса не найти!

Спасибо вам за все старания,
За каждый трудовой денек!
Любые ваши указания
Мы выполнять готовы в срок!

Вас мы поздравляем, босс,
Всем нашим коллективом.
Хотим, чтоб этот день принес
Вам море позитива.

Чтоб улыбались все кругом —
И справа вам, и слева.
Пускай вас ждёт в делах подъем.
Удачи! И с Днем Шефа!

Пончик. Сладости
Пончик. Сладости
unsplash.com

Поздравления с Днем шефа в смс

Поздравляем вас с Днем босса,
Самый лучший в мире шеф,
Вы у нас большая личность
И для нас авторитет.

Вам желаем мы терпения,
Чтоб мечты все воплощались,
Чтобы планы и задумки
В деле ярко претворялись.

Шеф, поздравить разрешите,
Ведь сегодня праздник ваш,
Пожелания примите —
Побеждать во всех делах,
Пусть успех сопровождает
Каждый шаг и каждый миг,
Бизнес лихо процветает,
И счастливой будет жизнь!

Мы тебе желаем, босс,
Никогда не вешать нос.
Улыбайся и шути,
За собой вперед веди.

Пусть дела идут на лад,
Будь удачлив и богат,
Конкурентов побеждай,
Нас почаще награждай.

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