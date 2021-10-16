День шефа-2021. Поздравления руководителю в прозе, стихах и смс

С Днем босса поздравляем вас!

Желаем вам терпенья и удачи,

Настроя вот такого, как сейчас

И чтоб легко решались все задачи.



Спокойствия, конечно же… любви,

Добра, здоровья, пониманья.

Достичь желаем новой высоты

И чтоб сбывались все мечтанья.

Работать с вами так приятно,

Мы будем лишь вперед идти!

Вы к нам добры невероятно,

Ведь лучше босса не найти!



Спасибо вам за все старания,

За каждый трудовой денек!

Любые ваши указания

Мы выполнять готовы в срок!