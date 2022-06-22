День сибирского поля 2022: как идет подготовка к масштабному агрофоруму

16 июня зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов и министр сельского хозяйства Сергей Межин провели совещания по разным вопросам подготовки форума «День сибирского поля». Представительное мероприятие в юбилейный для региона год соберет рекордное количество участников и будет наполнено обширной деловой программой.

Сколько будет представлено компаний

Регистрация участников Межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля-2022» уже завершилась. Как сообщает минсельхоз региона, в этом году аккредитовалось около 300 компаний.

Это количество участников превысило число экспонентов 2021 года, которое считалось максимальным за всю историю проведения агрофорума.

Напомним, что впервые «День сибирского поля» в Алтайском крае прошел в 2011 году. Тогда на площадке работали 98 компаний. С 2016 году в нашем регионе проводился «Всероссийский день поля», где свои товары и услуги презентовали 260 компаний. В 2021 году в сибирском форуме приняли участие около 280 компаний.

Подготовка к масштабному агрофоруму «День сибирского поля 2022». Анна Зайкова

Традиционно на выставке размещалось около 550 единиц агротехники. Более 90 из них — разработки предприятий, входящих в состав Алтайского кластера аграрного сельхозмашиностроения. В этом году организаторы ожидают заметное увеличение количества экспонируемой техники и оборудования.

В 2022 году к отечественным образцам сельхозтехники будет приковано особое внимание — в нынешних экономических реалиях импортозамещение становится чрезвычайно актуальным.

Так, «Ростсельмаш» представит производительные кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, мощные тракторы, а также шлейф навесного и прицепного оборудования. Для руководителей средних и крупных животноводческих хозяйств будет интересен кормоуборочный комбайн F 2650 — самый производительный в серии RSM F 2000. Сибирские аграрии уже по достоинству оценили эту агромашину.

Каком будет деловая программа

Тема цифровой трансформации сельского хозяйства вновь станет ключевой на «Дне сибирского поля». Ее будут поднимать и в рамках деловой программы форума, и новые решения представят на выставке. В этом году на форуме будет представлена разработка для предприятий АПК Agro AI от дочерних компаний Сбера — СберАналитика и Sber AI.

Искусственный интеллект исследует большой массив данных со спутников и выдаст информацию об урожайности конкретного участка за последние пять лет или сделает прогноз урожая в новом сезоне.

Будут говорить эксперты и об органическом земледелии. Организаторами тематического круглого стола выступили Национальный центр компетенций развития органической и «зеленой продукции» Роскачества, Алтайпищепром и Алтайский государственный аграрный университет.

Подготовка к масштабному агрофоруму «День сибирского поля 2022». Анна Зайкова

Специалисты обсудят особенности инфраструктуры производства органической продукции, ее потенциал в Алтайском крае, международный опыт и практику сертификации по международным органическим стандартам.

Еще одним ключевым событием станет конференция «Алтай-Агро 2022». Ее задача — познакомить с успешными практиками агробизнеса, дать возможность пообщаться с экспертами, представить свежие отраслевые ноу-хау.

28 июня конференция начнется в режиме онлайн с тем по животноводству и семеноводству. 29 июня, уже на площадке «Дня сибирского поля», ведущие спикеры страны обсудят экспортный потенциал, поговорят о господдержке, сделают прогнозы на предстоящий сельхозсезон.

Напомним, «День сибирского поля-2022» пройдет на площадке агропарка вблизи поселка Прутской Павловского района 29 и 30 июня.