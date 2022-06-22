22 июня
20 - 29 июня Онлайн-конференция «Алтай-Агро» sibagropark.ru
﻿
Жизнь

День сибирского поля 2022: как идет подготовка к масштабному агрофоруму

16 июня зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов и министр сельского хозяйства Сергей Межин провели совещания по разным вопросам подготовки форума «День сибирского поля». Представительное мероприятие в юбилейный для региона год соберет рекордное количество участников и будет наполнено обширной деловой программой.

Подготовка к масштабному агрофоруму «День сибирского поля 2022».
Подготовка к масштабному агрофоруму «День сибирского поля 2022».
Анна Зайкова

Сколько будет представлено компаний

Регистрация участников Межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля-2022» уже завершилась. Как сообщает минсельхоз региона, в этом году аккредитовалось около 300 компаний.

Это количество участников превысило число экспонентов 2021 года, которое считалось максимальным за всю историю проведения агрофорума.

Напомним, что впервые «День сибирского поля» в Алтайском крае прошел в 2011 году. Тогда на площадке работали 98 компаний. С 2016 году в нашем регионе проводился «Всероссийский день поля», где свои товары и услуги презентовали 260 компаний. В 2021 году в сибирском форуме приняли участие около 280 компаний.

Подготовка к масштабному агрофоруму «День сибирского поля 2022».
Подготовка к масштабному агрофоруму «День сибирского поля 2022».
Анна Зайкова

Традиционно на выставке размещалось около 550 единиц агротехники. Более 90 из них — разработки предприятий, входящих в состав Алтайского кластера аграрного сельхозмашиностроения. В этом году организаторы ожидают заметное увеличение количества экспонируемой техники и оборудования.

В 2022 году к отечественным образцам сельхозтехники будет приковано особое внимание — в нынешних экономических реалиях импортозамещение становится чрезвычайно актуальным.

Так, «Ростсельмаш» представит производительные кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, мощные тракторы, а также шлейф навесного и прицепного оборудования. Для руководителей средних и крупных животноводческих хозяйств будет интересен кормоуборочный комбайн F 2650 — самый производительный в серии RSM F 2000. Сибирские аграрии уже по достоинству оценили эту агромашину.

Каком будет деловая программа

Тема цифровой трансформации сельского хозяйства вновь станет ключевой на «Дне сибирского поля». Ее будут поднимать и в рамках деловой программы форума, и новые решения представят на выставке. В этом году на форуме будет представлена разработка для предприятий АПК Agro AI от дочерних компаний Сбера — СберАналитика и Sber AI.

Искусственный интеллект исследует большой массив данных со спутников и выдаст информацию об урожайности конкретного участка за последние пять лет или сделает прогноз урожая в новом сезоне.

Будут говорить эксперты и об органическом земледелии. Организаторами тематического круглого стола выступили Национальный центр компетенций развития органической и «зеленой продукции» Роскачества, Алтайпищепром и Алтайский государственный аграрный университет.

Подготовка к масштабному агрофоруму «День сибирского поля 2022».
Подготовка к масштабному агрофоруму «День сибирского поля 2022».
Анна Зайкова

Специалисты обсудят особенности инфраструктуры производства органической продукции, ее потенциал в Алтайском крае, международный опыт и практику сертификации по международным органическим стандартам.

Еще одним ключевым событием станет конференция «Алтай-Агро 2022». Ее задача — познакомить с успешными практиками агробизнеса, дать возможность пообщаться с экспертами, представить свежие отраслевые ноу-хау.

28 июня конференция начнется в режиме онлайн с тем по животноводству и семеноводству. 29 июня, уже на площадке «Дня сибирского поля», ведущие спикеры страны обсудят экспортный потенциал, поговорят о господдержке, сделают прогнозы на предстоящий сельхозсезон.

Напомним, «День сибирского поля-2022» пройдет на площадке агропарка вблизи поселка Прутской Павловского района 29 и 30 июня.

  • Новости компаний
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость