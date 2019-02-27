«Вежливые люди»: как День Сил специальных операций связан с Крымом

27 февраля — День Сил специальных операций (ССО). Этот профессиональный праздник существует с 2015 года. Рассказываем, как праздник связан с Крымом и почему Силы специальных операций стали называть «вежливыми людьми».

День сил специальных операций

Этот профессиональный праздник появился в соответствии с указом президента РФ в 2015 году. Дата выбрана не случайно. 27 февраля 2014 года вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, который был тогда в составе Украины, а после и над другими стратегическими объектами полуострова, пишет РИА Новости.

Позже правительство России официально подтвердило свое присутствие на территории Украины с целью обеспечить гражданам «условия для свободного волеизъявления» — проведения референдума.

Что такое Силы специальных операций и как они появились

Силы специальных операций ВС РФ — специально обученная, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства обороны РФ. Она предназначена для выполнения спецзадач для защиты интересов России как внутри страны, так и за рубежом.

До создания ССО в вооруженных силах СССР и России существовали подразделения специального назначения, которые проводили разведку, диверсии и другие тактически и стратегически важные и сложные задачи. Позже появился термин «специальные операции», обозначающий «нестандартные» методы применения спецподразделений.

Выделение ССО в отдельный вид войск началось в 2008 году, в связи с конфликтом в Грузии и масштабной военной реформой. Впервые о создании ССО публично заявил в ноябре 2010 года заместитель командующего ВДВ генерал-майор Александр Ленцов, пишет ТАСС. И только спустя три года, 10 декабря 2013-го, президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны, заявил: «Для более эффективной борьбы с международным терроризмом и выполнения отдельных задач за пределами России создаются Силы специальных операций».

Среди известный операций ССО — борьба с сомалийскими пиратами, проведение контртеррористических спецопераций на Северном Кавказе, участие в освобождении Алеппо в Сирии, обеспечение безопасности пребывания президента России Владимира Путина на авиабазе Хмеймим, пишет wiki.

Почему они «вежливые люди»

Это выражение по отношению к Силам специальных операций берет начало от крымских событий.

Дело в том, что 16 марта 2014 года ССО принимали участие в обеспечении порядка проведения референдума по вопросам присоединения Крыма к России. «Подчеркнутая корректность их поведения», пишут РИА Новости, породила выражение «вежливые люди». 17 апреля 2014 года, отвечая на вопросы граждан в ходе «прямой линии», Путин подтвердил, что в Крыму были российские военные, которые «корректно, решительно и профессионально» обеспечили условия для свободного волеизъявления крымчан. С тех пор словосочетание «вежливые люди» закрепилось за ССО и стало чуть ли не синонимом российских военных.