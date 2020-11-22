День сыновей 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Мой сын, ты в жизни моя гордость!

Ты мой подарок, счастье наяву.

Я знаю точно, ты моя опора.

Я ради счастья твоего живу.



На этом свете нет тебя дороже.

Я обещаю: помогу всегда!

Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,

К тебе приходит раз и навсегда!



Ты наслаждайся молодостью, жизнью.

Пусть жизнь как сказка будет наяву.

А я лишь рядом буду находиться,

Хранить от зла и отводить беду!

Сыновья — наша гордость, опора,

Драгоценность для каждой семьи.

Пожелаем сыночкам здоровья,

Чтоб уверенно жизнь повели.



Что главнее для мамы, для каждой?

Чтоб здоров был и счастлив, и сыт.

Ведь сынок — это мамы надежда,

Это жизни надежный гранит!



Пусть же сложится все в вашей жизни,

Будут планы, надежды, друзья.

А счастливым для вас продолжением

Станет сын и родная семья!