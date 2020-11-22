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Жизнь

День сыновей 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Ежегодно 22 ноября в России отмечается День сыновей. День сыновей — это семейный праздник. Праздник искренней гордости за своего ребенка, праздник радости и ярких надежд на его светлое будущее. Это прекрасный повод сделать символический подарок сыну и возможность еще раз сказать ему о своей любви. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в стихах, прозе и смс.

Семья, ребенок
Семья, ребенок
СС0

Поздравления с Днем сыновей в стихах

Мой сын, ты в жизни моя гордость!
Ты мой подарок, счастье наяву.
Я знаю точно, ты моя опора.
Я ради счастья твоего живу.

На этом свете нет тебя дороже.
Я обещаю: помогу всегда!
Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,
К тебе приходит раз и навсегда!

Ты наслаждайся молодостью, жизнью.
Пусть жизнь как сказка будет наяву.
А я лишь рядом буду находиться,
Хранить от зла и отводить беду!

Сыновья — наша гордость, опора,
Драгоценность для каждой семьи.
Пожелаем сыночкам здоровья,
Чтоб уверенно жизнь повели.

Что главнее для мамы, для каждой?
Чтоб здоров был и счастлив, и сыт.
Ведь сынок — это мамы надежда,
Это жизни надежный гранит!

Пусть же сложится все в вашей жизни,
Будут планы, надежды, друзья.
А счастливым для вас продолжением
Станет сын и родная семья!

Как хорошо, когда есть сын,
От Бога данная награда,
Он самый лучший из мужчин,
Других подарков мне не надо.

Лишь за него душа болит,
И сердце так тревожно ноет,
Как будто в сыне есть магнит,
Который тянет за собою.

Благодарю тебя, сынок,
За то, что есть ты в мире этом,
Ведут к мечтам пусть сто дорог,
И к счастью выпадут билеты!

Отец и сын.
Отец и сын.
Источник фото: ru.freepik.com.

Поздравления с Днем сыновей в прозе

Дорогой сынок, ты моя защита, опора и наивысшее счастье! Я люблю тебя и всей душой желаю тебе быть здоровым, успешным и счастливым! Пускай удача улыбается тебе, чтобы все твои мечты сбывались! Оставайся таким целеустремленным, трудолюбивым и смелым! Помни, я тобой горжусь, мой любимый сын!

Сыночек, поздравляю тебя с Днем сыновей — праздником, который является поводом для моего счастья. Ведь у меня есть ты, мой сын. Славной жизненной дороги тебе, ровной и благополучной. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.

Поздравляю с Днём сыновей. Желаю быть заботливым и любящим сыном. Желаю всегда чувствовать поддержку семьи. Желаю строить свою жизнь уверенно, достойно и счастливо. Желаю быть гордостью отца и отрадой материнского сердца!

Отец и сын.
Отец и сын.

Поздравления с Днем сыновей в смс

Мой сынок, моя отрада,
Счастье жизни ты моей,
Я тебя поздравить рада
С праздником, Днем сыновей!

Пожелать хочу здоровья,
Чтоб хватило на сто лет,
И чтоб ты моей любовью
Был храним от зла и бед!

В День сыновей, родной сынок,
Тебе всех благ, добра желаю!
Пусть охраняет тебя Бог,
Пускай не будет счастью края!

Будь сильным, смелым, не хворай,
Осуществляй свои мечты!
Тебя люблю всем сердцем, знай,
Ведь всех дороже в мире ты!

Растут, взрослеют сыновья.
В них наша радость и мечта.
Пусть будет жизнь для них светла,
Пусть туч не будет никогда.

Пусть будут знать они добро,
Пусть не встречается им зло,
В душе их будет чистота.
Пусть счастье дарит им судьба!

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