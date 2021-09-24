День системного аналитика-2021. Емкие поздравления в прозе, стихах и смс

На компьютере проблемы?

Кто тут помогает?

Аналитик наш системный

Проблемы решает!

Аналитики, в сей день

Вы примите поздравленья!

Чтоб к компу вы подходили

С классным настроеньем!

Чтоб забыли про ошибки

И все неудачи,

И чтобы решать могли вы

Сложные задачи!

Аналитик наш системный,

Поздравленья принимай!

Ты у нас святой, отменный.

Вход в систему — словно в рай.

По плечу тебе задачи,

Постановка тоже есть,

Все решаешь неудачи,

Функций всех не перечесть.

За тебя и твой IQ

Тебе хочу я пожелать,

Чтоб кормил свою семью

И мог круто отдыхать.