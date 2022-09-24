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Жизнь

День системного аналитика — 24 сентября. Греющие душу поздравления в прозе, стихах и смс

24 сентября системные аналитики отмечают свой профессиональный праздник. Altapress.ru подобрал поздравления для тех, кто всегда находит решение сложных задач и обрабатывает огромное количество данных.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Поздравления с Днем системного аналитика в прозе

Поздравляю всех системных аналитиков. Желаю, чтобы в жизни у вас ничего не висело, не лагало, не вылетало и не глючило. Желаю, чтобы ни один хакер не смог пробить вашу защиту и нарушить ваше личное счастье. Пускай мониторы светятся, мозг трудится, а работа приносит хорошую зарплату и моральное удовольствие.

Ты замечательный системный аналитик, ведь эта профессия — твое призвание! Желаю, чтобы каждый рабочий день приносил тебе новые успехи и достижения! Пускай размер зарплаты всегда радует тебя, а начальство тебя ценит и относится к тебе лояльно!

Поздравляю с Днем системного аналитика. Желаю, чтобы ни в системе твоего организма, ни в системе успешной работы, ни в системе счастья личной жизни не было ни одного сбоя. Желаю легко справляться с любой проблемой, ловко устранять любую ошибку, с бодростью и улыбкой встречать каждый день.

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Поздравления с Днем системного аналитика в стихах

Тук-тук-тук, сегодня в дом

Мой привет летит с добром.

Для тебя, номера первого,

Аналитика системного,

Поздравленье с твоим днем,

Пожелания при том:

Все проблемы устранять,

Все, что нужно, узнавать

И в анализе быть сильным,

И в проектах быть стабильным,

И при этом — отдыхать,

Не грустить и не вздыхать!

У владельца есть идеи,

У директора — затеи,

Нужен только твой подход,

Чтобы все дало доход.

Аналитик ты системный

Поздравления прими,

Интеллект то твой отменный,

Риски просто оцени.

И поставь вот так задачи,

Чтоб они вели к удаче.

Я же тост скажу за то,

Чтоб везде тебе везло!

В нашем мире очень много

Технологий разных.

Много фирм, много программ

И процессов классных!

Ты системный аналитик.

С днем твоим я поздравляю!

И сегодня я не критик,

Я везенья пожелаю

И успеха, и фортуны.

Сердца пусть от счастья струны

Звучат музыкой небесной,

А душа поет пусть песни!

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Поздравления с Днем системного аналитика в смс

Никто не сравнится с работой такой,
Приходится думать, решать головой,
Смекалка и ум — наготове, с тобой,
Системный анализ решаешь в запой.
Твой труд эффективен и каждому нужен,
Сегодняшний бизнес без тебя безоружен,
IT-технологиями тебя не испугаешь,
Тем более ты, их в два счета решаешь.

Поздравляю с днем профессиональным,
Не вздумай быть серьезным иль печальным,
Системный аналитик — ты просто отдохни,
На завтра все заботы и работу отложи.
Пусть дома в коллективе с любовью поздравляют,
Здоровья, счастья, радости: всего, всего желают,
А ты, как гордый принц на трон воссядешь важно,
И будешь отмечать прекрасно и отважно.

Проекты создаешь, а после продаешь.
Ошибки все исправишь, что надо, то учтешь,
В твоих руках возможности, воспользуйся умом,
Устрой некомпетентности массовый погром.
Системный аналитик — поздравляю в этот день,
Ты сделал новый шаг, перешагнул ступень,
Бизнес закрепился на твоих плечах,
Решаешь все задачи, тебе неведом страх.

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