Поздравляю всех системных аналитиков. Желаю, чтобы в жизни у вас ничего не висело, не лагало, не вылетало и не глючило. Желаю, чтобы ни один хакер не смог пробить вашу защиту и нарушить ваше личное счастье. Пускай мониторы светятся, мозг трудится, а работа приносит хорошую зарплату и моральное удовольствие.

Ты замечательный системный аналитик, ведь эта профессия — твое призвание! Желаю, чтобы каждый рабочий день приносил тебе новые успехи и достижения! Пускай размер зарплаты всегда радует тебя, а начальство тебя ценит и относится к тебе лояльно!