С Днем смеха поздравляю

В апрельский день весенний,

Желаю вам улыбок,

Смеха и веселья.



Шутите друг над другом

И смейтесь до упаду,

Пусть добрый смех разрушит

Меж нами все преграды.



Пересечет легко

Пусть он все границы,

Счастливый смех до каждого

Пусть сердца достучится,

В День смеха желаю: уюта и тепла,

Чтоб жизнь позитивною вечно была,

Вокруг чтоб прохожие Вам улыбались,

Друзья чтоб от радости в счастье купались!



Дарите тепло, вдохновляйте народ,

Чтоб жить все могли без ненужных хлопот.

Купайтесь в веселье чарующих грёз,

Дарите вы жизнь друг для друга без слёз!



Цените улыбки, желание жить,

Умейте красиво друг с другом дружить.

И помните: смех — это жизнь и успех…

Смех — это рай и счастье для всех!