Поздравления с Днем смеха в прозе
Говорят, что смех делает нашу жизнь длиннее. Желаю всем смеяться как можно чаще по хорошему поводу и от всей души. Желаю от смеха всегда молодеть, становиться здоровее и никогда в жизни не болеть. Желаю, чтобы каждый день был украшен шутками, добром, приятными событиями и встречами, которые непременно вызовут хотя бы улыбку на вашем лице. Смейтесь и заражайте своим смехом своих близких. С Днем смеха!
Сегодня День смеха, юмора и веселья! Поздравляю вас, мои дорогие, с этим прекрасным праздником! Желаю всем быть жизнерадостными, веселыми и позитивными людьми. Смех продлевает нашу жизнь, поэтому побольше вам улыбок, счастливых мгновений и радостных событий.
Поздравляю с прекрасным веселым апрельским праздником! Желаю никогда не унывать, чаще улыбаться, находить положительные моменты в любой ситуации, не терять присутствия духа и тренировать чувство юмора. Пусть каждый день станет поводом для смеха, шуток и веселья, пусть будет приподнятым настроение, а на сердце всегда присутствует радость!
Поздравления с Днем смеха в стихах
С Днем смеха поздравляю
В апрельский день весенний,
Желаю вам улыбок,
Смеха и веселья.
Шутите друг над другом
И смейтесь до упаду,
Пусть добрый смех разрушит
Меж нами все преграды.
Пересечет легко
Пусть он все границы,
Счастливый смех до каждого
Пусть сердца достучится,
В День смеха желаю: уюта и тепла,
Чтоб жизнь позитивною вечно была,
Вокруг чтоб прохожие Вам улыбались,
Друзья чтоб от радости в счастье купались!
Дарите тепло, вдохновляйте народ,
Чтоб жить все могли без ненужных хлопот.
Купайтесь в веселье чарующих грёз,
Дарите вы жизнь друг для друга без слёз!
Цените улыбки, желание жить,
Умейте красиво друг с другом дружить.
И помните: смех — это жизнь и успех…
Смех — это рай и счастье для всех!
Юмор в жизни очень важен,
Без него нельзя никак,
Даже если пальцем крутят
У виска, сказав «дурак»!
Находить смешное нужно
В суете любого дня,
Помогать друзьям весельем
Или ободрить себя.
Смеха день вы отмечайте
И шутите от души,
И задора, позитива
Зажигайте вы искры!
Поздравления с Днем смеха в смс
Что пожелать тебе в День смеха?
Веселья, радости, успеха,
Удачи полное лукошко,
Погоды ясной за окошком,
Дней беззаботных и счастливых,
Друзей хороших, не фальшивых,
Еще — почаще улыбаться
И жизнью этой наслаждаться!
Сегодня будут шутки, смех
У шутников большой успех.
Друзей разыгрывать мы очень рады,
Придумывать различные шарады.
Давайте так же мы весь этот год,
С весельем жить и без невзгод.
Смеяться разрешается, унынье отменяется,
День дураков и шуток сегодня объявляется!
Поздравляю с самым классным днём в году,
Когда с любым приколом и юмором в ладу.