1 апреля
﻿
Жизнь

День смеха — 1 апреля. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

В России День смеха обожают люди всех возрастов. Самый примитивный розыгрыш: «У тебя спина белая» лидирует по популярности и, несмотря на его избитость, продолжает работать! Altapress.ru не остается в стороне и предлагает поздравить своих близких с Днем смеха в прозе, стихах и смс.

Смайл, эмодзи, улыбка.
Смайл, эмодзи, улыбка.
СС0

Поздравления с Днем смеха в прозе

Говорят, что смех делает нашу жизнь длиннее. Желаю всем смеяться как можно чаще по хорошему поводу и от всей души. Желаю от смеха всегда молодеть, становиться здоровее и никогда в жизни не болеть. Желаю, чтобы каждый день был украшен шутками, добром, приятными событиями и встречами, которые непременно вызовут хотя бы улыбку на вашем лице. Смейтесь и заражайте своим смехом своих близких. С Днем смеха!

Сегодня День смеха, юмора и веселья! Поздравляю вас, мои дорогие, с этим прекрасным праздником! Желаю всем быть жизнерадостными, веселыми и позитивными людьми. Смех продлевает нашу жизнь, поэтому побольше вам улыбок, счастливых мгновений и радостных событий.

Поздравляю с прекрасным веселым апрельским праздником! Желаю никогда не унывать, чаще улыбаться, находить положительные моменты в любой ситуации, не терять присутствия духа и тренировать чувство юмора. Пусть каждый день станет поводом для смеха, шуток и веселья, пусть будет приподнятым настроение, а на сердце всегда присутствует радость!

Смайлик, эмодзи, улыбка.
Смайлик, эмодзи, улыбка.
СС0

Поздравления с Днем смеха в стихах

С Днем смеха поздравляю
В апрельский день весенний,
Желаю вам улыбок,
Смеха и веселья.

Шутите друг над другом
И смейтесь до упаду,
Пусть добрый смех разрушит
Меж нами все преграды.

Пересечет легко
Пусть он все границы,
Счастливый смех до каждого
Пусть сердца достучится,

В День смеха желаю: уюта и тепла,
Чтоб жизнь позитивною вечно была,
Вокруг чтоб прохожие Вам улыбались,
Друзья чтоб от радости в счастье купались!

Дарите тепло, вдохновляйте народ,
Чтоб жить все могли без ненужных хлопот.
Купайтесь в веселье чарующих грёз,
Дарите вы жизнь друг для друга без слёз!

Цените улыбки, желание жить,
Умейте красиво друг с другом дружить.
И помните: смех — это жизнь и успех...
Смех — это рай и счастье для всех!

Юмор в жизни очень важен,
Без него нельзя никак,
Даже если пальцем крутят
У виска, сказав «дурак»!

Находить смешное нужно
В суете любого дня,
Помогать друзьям весельем
Или ободрить себя.

Смеха день вы отмечайте
И шутите от души,
И задора, позитива
Зажигайте вы искры!

Смайлик, эмодзи, улыбка.
Смайлик, эмодзи, улыбка.
СС0

Поздравления с Днем смеха в смс

Что пожелать тебе в День смеха?
Веселья, радости, успеха,
Удачи полное лукошко,
Погоды ясной за окошком,
Дней беззаботных и счастливых,
Друзей хороших, не фальшивых,
Еще — почаще улыбаться
И жизнью этой наслаждаться!

Сегодня будут шутки, смех
У шутников большой успех.
Друзей разыгрывать мы очень рады,
Придумывать различные шарады.
Давайте так же мы весь этот год,
С весельем жить и без невзгод.

Смеяться разрешается, унынье отменяется,
День дураков и шуток сегодня объявляется!
Поздравляю с самым классным днём в году,
Когда с любым приколом и юмором в ладу.

Источник.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость