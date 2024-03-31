Католическая Пасха 2024: поздравления в прозе, стихах и смс

С Пасхальным праздником сердечно Хочу сегодня вас поздравить! Пусть счастье в доме будет вечным, Пускай в нём благодать витает. Пускай Господь вам радость дарит, Достаток, позитив, здоровье. Пускай родные будут рядом, А жизнь — окутанной любовью!

Всех католиков сегодня С Пасхой светлой поздравляем! Этот праздник счастье дарит, Улыбнуться заставляет, Пусть пребудет с вами вера, И Господь вас защищает, От проблем, бед и болезней Вашу жизнь оберегает!

Я в католическую Пасху

Желаю счастья и тепла,

Жизнь чтобы светлой, доброй сказкой

Всегда-всегда твоя была!



Пусть Ангел спустится с небес,

Чтоб огласить благую весть:

Христос воистину воскрес,

А значит, чудо в жизни есть!

Поздравления с католической Пасхой в смс

Сегодня день весенний, солнечный, прекрасный,

Все потому, что называется день этот Пасхой.

Здоровья, мира, радости от души желаю,

С чудесным, добрым праздником Вас я поздравляю.

Пусть сердце будет светлым, в нем любовь живет,

И лучшее пусть в жизни обязательно придет.