26 марта
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Потребитель

Продолжает падать производство яиц в России

Производство куриных яиц в России снижается уже шестой месяц подряд.

Яйца.
Яйца.
Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Эксперты связывают этот спад с последствиями вспышек птичьего гриппа, сообщает «Коммерсантъ».

Участники рынка ожидают — период Пасхи станет показательным для отрасли, указывает Газета.Ru.

Цифры

По результатам января-февраля текущего объем производства уменьшился на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, и составил 6,11 штук.

Сбой

Ранее ппрезидент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с ценами на яйца «сбоем в работе правительства», объясняя рост спроса при ограниченном предложении.

Ранее опасные яйца сибирского производителя появились в магазинах. В контрольном образце яиц, произведенных на птицефабрике в Кемеровской области, специалисты испытательной лаборатории обнаружили в них опасные для здоровья человека препараты.

Это остаточное количество антибиотиков ципрофлоксацина и энрофлоксацина. А едь даже незначительное употребление антибиотиков может нанести вред здоровью человека.

Употребление продуктов с антибиотиками может вызвать аллергические реакции, дисбактериоз. Немаловажно — при лечении инфекций после употребления таких антибиотиков эффективность лекарств снижается до минимума.

Фабрика-производитель опасных яиц не указывается, однако информация об этом передана в Россельхознадзор.

Также сообщалось, что в магазинах появятся искусственные яйца: как их отличить от натуральных.

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