Опасные яйца сибирского производителя появились в магазинах. Что нужно знать

Это остаточное количество антибиотиков ципрофлоксацина и энрофлоксацина.
Это прямое нарушение стандартов безопасности питания. Ведь даже незначительное употребление антибиотиков может нанести вред здоровью человека, указывает news102.ru.
Употребление продуктов с антибиотиками может вызвать аллергические реакции, дисбактериоз. Немаловажно — при лечении инфекций после употребления таких антибиотиков эффективность лекарств снижается до минимума.
Фабрика-производитель опасных яиц не указывается, однако информация об этом передана в Россельхознадзор.
Ранее сообщалось, что в магазинах появятся искусственные яйца: как их отличить от натуральных.
Цена и срок хранения
Производство искусственных яиц в четыре раза дешевле от стоимости настоящих. Срок хранения почти неограничен.
Состав продукта
В процессе изготовления используются кальций карбонат, калий карбонат, калий альгинат, квасцы алюмокалиевые, кальция хлорид, кислота бензойная, парафин, гипс, кислота лимонная, желатин и пищевой краситель, указывает news102.ru.
Оболочку делают из смеси парафина, гипса и карбоната кальция.
Отличие от натур-продукта
Внешне искусственные яйца — более гладкие и круглые. Если разбить их, «белок» и «желток» превратятся в однородную массу.
Оболочка искусственного яйца будет гореть при поджигании. Однако лучше всего определить подделку во время приготовления — искусственные яйца имеют химический запах и «резиновый» вкус.
После варки «желток» не синеет по краям, он остается пластичным в холодильнике, а «белок» пожелтеет и развалится.
Эксперты пока умалчивают о достоверности информации. Тем не менее, вполне возможно, что это не раздутый слух на фоне подорожания яиц в России.
Лучшее тому подтверждение — искусственные, имитированные, красная и черная икра.
Искусственный деликатес
Это продукт, в целом, безвредный — за исключением тех случаев, когда среди ингредиентов есть синтетические, а не натуральные красители. Синтетическую икру производят не из нефти, как думают многие, а из веществ, полученных из морских водорослей — агара, агароида, альгината.
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