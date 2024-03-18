У православных 18 марта начался Великий пост, который продлится до 4 мая. Altapress.ru рассказывает, что такое Великий пост, почему во время него нельзя есть мясо и на какие дни обратить особое внимание.

Что такое Великий пост

Пост установлен в память о многодневном воздержании Иисуса Христа в пустыне. Тогда он ничего не ел 48 дней. Именно столько и длится пост.

Даты каждый год меняются в зависимости от того, на какое число приходится Пасха. Начинают поститься в понедельник, ровно за семь недель до этого праздника. В этом году Пасха выпала на 5 мая.

Трапеза в Великий пост Анна Зайкова

Что можно есть в Великий пост

В первую очередь Великого поста должны придерживаться люди, посвятившие себя церкви. Для мирян меню может быть немного проще. При этом все равно запрещено есть мясо. Ниже мы расскажем, почему.

Итак, в Великий пост можно есть все, что проросло из земли. Это овощи, фрукты, зелень, бобовые, грибы. Также можно есть крупы, мед, соленья и маринады, кисели и компоты, любые хлебобулочные изделия, при приготовлении которых не использовали яйца и молочные продукты.

Постная еда. Хлеб СС0

Почему нельзя есть мясо в Великий пост

Период поста – время сугубых духовных трудов. Поэтому нужно, чтобы душа управляла телом, а не наоборот. Мясо, яйца, молоко утучняют тело и лишают его легкости, считают.

Что еще нельзя есть в Великий пост

Как мы уже указали выше: любые продукты животного происхождения исключаются во время поста. Любые сосиски, колбасы, паштеты, сделанные из мяса, запрещены к употреблению.

Их можно заменить бобовой едой. Например, котлетами из нута, соевыми сосисками. В дни Великого поста их можно найти в любом магазине.

Категорически нельзя употреблять алкоголь, курить.

Тофу, соя, салат. unsplash.com

Можно ли есть рыбу в Великий пост

Рыбу и морепродукты можно есть всего дважды за все время поста. Это на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (28 апреля). А в Лазареву субботу (27 апреля) можно подать к столу рыбную икру.

Можно ли заниматься сексом во время Великого поста

Запрета на секс во время Великого поста нет. Важно помнить, что секс вне брака для христиан — грех. И вопрос о том, заниматься ли любовью во время Великого поста, касается только супружеских пар.

Свадебные кольца. unsplash.com

Итак, если человек не знает, как поступить, то должен обратиться за помощью к духовнику. Но для церкви предпочтительнее, чтобы супруги придерживались телесного воздержания по обоюдному согласию. Если один человек в паре не согласен с мнением другого, нужно об этом обязательно поговорить. Принуждать к сексу или к отказу от него нельзя.

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