День солидарности людей: что это за праздник и как он связан с нищетой

Как появился Международный день солидарности людей
День солидарности людей Генеральная Ассамблея ООН провозгласила в резолюции, которая посвящена проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Праздник существует с 2006 года.
Международный день солидарности людей отмечают во всем мире. Выходным днем он не считается.
День солидарности людей: что значит этот праздник
Этот праздник считается днем действий в защиту новых инициатив, которые касаются искоренения бедности; днем напоминания правительствам о том, что они должны уважать обязательства, касающиеся международных соглашений; днем, который содействует повышению уровня информированности людей о солидарности. 20 декабря празднуют единство общества в разнообразии, обсуждают пути укрепления солидарности для достижения Целей развития тысячелетия, пишет www.un.org.
Что такое солидарность?
Одним из основополагающих принципов ООН считается солидарность с людьми, которые страдают от угнетения и нищеты.
Солидарность — единство действий и убеждений, поддержка людей, которые основываются на общности интересов и необходимости достижения общих целей.
Резолюция ООН, ссылаясь на Декларацию тысячелетия, утверждает, что солидарность — одна из фундаментальных ценностей человечества, которые должны быть в основе международных отношений 21 века.
Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный фонд солидарности. Он нацелен искоренить нищету и поощрить социальное развитие в развивающихся странах среди бедных слоев населения.