День солидарности людей: что это за праздник и как он связан с нищетой

20 декабря — Международный день солидарности людей. Рассказываем, как появился этот праздник и что он значит для общества.

Как появился Международный день солидарности людей

День солидарности людей Генеральная Ассамблея ООН провозгласила в резолюции, которая посвящена проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Праздник существует с 2006 года.

Международный день солидарности людей отмечают во всем мире. Выходным днем он не считается.

День солидарности людей: что значит этот праздник

Этот праздник считается днем действий в защиту новых инициатив, которые касаются искоренения бедности; днем напоминания правительствам о том, что они должны уважать обязательства, касающиеся международных соглашений; днем, который содействует повышению уровня информированности людей о солидарности. 20 декабря празднуют единство общества в разнообразии, обсуждают пути укрепления солидарности для достижения Целей развития тысячелетия, пишет www.un.org.

Что такое солидарность?

Одним из основополагающих принципов ООН считается солидарность с людьми, которые страдают от угнетения и нищеты.

Солидарность — единство действий и убеждений, поддержка людей, которые основываются на общности интересов и необходимости достижения общих целей.

Резолюция ООН, ссылаясь на Декларацию тысячелетия, утверждает, что солидарность — одна из фундаментальных ценностей человечества, которые должны быть в основе международных отношений 21 века.

Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный фонд солидарности. Он нацелен искоренить нищету и поощрить социальное развитие в развивающихся странах среди бедных слоев населения.