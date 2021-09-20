День Созонта и Луки. Что нельзя делать 20 сентября

День Созонта и Луки празднуют православные христиане 20 сентября. Сегодня запрещено дарить девочкам куклы. А еще не следует давать деньги в долг и играть свадьбы.

История праздника

20 число — день Созонта, юного пастуха из Киликии, жившего в 3 веке. Кроме того, праздник называют Луковым: в честь преподобного Луки Глубокореченского. Он служил игуменом в Спасовой обители.

Пастух Созонт известен боговдохновенными речами. Однажды он заснул у родника. А, проснувшись, почувствовал, что ему нужно попасть в языческое капище. Там нашел золотого идола, отломил его руку и стал раздавать драгоценные части нищим.

Созонт сам признался в содеянном правителю Максимиану, чтобы за «кражу» руки не осудили невинного. За поступок святого подвергли жестоким пыткам. Когда он скончался, его тело погребли у вещего родника.

Родник в селе «Половинка». Валентин Смирнов , пресс-центр АКО РГО.

О Преподобном Луке известно мало. Отметим, что он вел подвижническую жизнь, а скончался в 10 веке.

Традиции Дня Созонта и Луки

Сегодня принято собирать урожай лука. Предки готовили из овоща снадобья и смачивали луковым соком раны от укусов насекомых.

Также лук ценили колдуны. По преданию, он снимает порчу и сглаз.

Нож и лук. СС0

Что нельзя делать 20 сентября

Запрещено:

дарить девочкам куклы. По поверью , такой подарок в будущем может привести к бесплодию;

такой подарок в будущем может привести к бесплодию; устраивать свадьбы. В противном случае брак в скором времени распадется;

давать деньги в долг. В эту дату купюры и монеты наделены негативной энергией.

Деньги. CCO.

Народные приметы дня