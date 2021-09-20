20 сентября 6°C
﻿
Жизнь

День Созонта и Луки. Что нельзя делать 20 сентября

День Созонта и Луки празднуют православные христиане 20 сентября. Сегодня запрещено дарить девочкам куклы. А еще не следует давать деньги в долг и играть свадьбы.

Православная церковь. Храм
Православная церковь. Храм
СС0

История праздника

20 число — день Созонта, юного пастуха из Киликии, жившего в 3 веке. Кроме того, праздник называют Луковым: в честь преподобного Луки Глубокореченского. Он служил игуменом в Спасовой обители.

Пастух Созонт известен боговдохновенными речами. Однажды он заснул у родника. А, проснувшись, почувствовал, что ему нужно попасть в языческое капище. Там нашел золотого идола, отломил его руку и стал раздавать драгоценные части нищим.

Созонт сам признался в содеянном правителю Максимиану, чтобы за «кражу» руки не осудили невинного. За поступок святого подвергли жестоким пыткам. Когда он скончался, его тело погребли у вещего родника.

Родник в селе &quot;Половинка&quot;.
Родник в селе «Половинка».
Валентин Смирнов, пресс-центр АКО РГО.

О Преподобном Луке известно мало. Отметим, что он вел подвижническую жизнь, а скончался в 10 веке.

Традиции Дня Созонта и Луки

Сегодня принято собирать урожай лука. Предки готовили из овоща снадобья и смачивали луковым соком раны от укусов насекомых.

Также лук ценили колдуны. По преданию, он снимает порчу и сглаз.

Нож и лук.
Нож и лук.
СС0

Что нельзя делать 20 сентября

Запрещено:

  • дарить девочкам куклы. По поверью, такой подарок в будущем может привести к бесплодию;
  • устраивать свадьбы. В противном случае брак в скором времени распадется;
  • давать деньги в долг. В эту дату купюры и монеты наделены негативной энергией.
Деньги.
Деньги.
CCO.

Народные приметы дня

  • На луке много шелухи — к морозной зиме;
  • Журавли летят высоко — к затяжным дождям;
  • Мало облаков на небе — к ветру.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость