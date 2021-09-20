День Созонта и Луки. Что нельзя делать 20 сентября

История праздника
20 число — день Созонта, юного пастуха из Киликии, жившего в 3 веке. Кроме того, праздник называют Луковым: в честь преподобного Луки Глубокореченского. Он служил игуменом в Спасовой обители.
Пастух Созонт известен боговдохновенными речами. Однажды он заснул у родника. А, проснувшись, почувствовал, что ему нужно попасть в языческое капище. Там нашел золотого идола, отломил его руку и стал раздавать драгоценные части нищим.
Созонт сам признался в содеянном правителю Максимиану, чтобы за «кражу» руки не осудили невинного. За поступок святого подвергли жестоким пыткам. Когда он скончался, его тело погребли у вещего родника.
О Преподобном Луке известно мало. Отметим, что он вел подвижническую жизнь, а скончался в 10 веке.
Традиции Дня Созонта и Луки
Сегодня принято собирать урожай лука. Предки готовили из овоща снадобья и смачивали луковым соком раны от укусов насекомых.
Также лук ценили колдуны. По преданию, он снимает порчу и сглаз.
Что нельзя делать 20 сентября
Запрещено:
- дарить девочкам куклы. По поверью, такой подарок в будущем может привести к бесплодию;
- устраивать свадьбы. В противном случае брак в скором времени распадется;
- давать деньги в долг. В эту дату купюры и монеты наделены негативной энергией.
Народные приметы дня
- На луке много шелухи — к морозной зиме;
- Журавли летят высоко — к затяжным дождям;
- Мало облаков на небе — к ветру.