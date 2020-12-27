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Жизнь

День спасателя 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

27 декабря — день спасателя. Altapress.ru собрал подборку приятных поздравлений в стихах, прозе и смс для тех, кто борется за жизни людей.

Спасатели в горах Алтая.
Спасатели в горах Алтая.
04.mchs.gov.ru

Поздравление с днем спасателя в стихах

Спасать людей — огромный труд!

Спасатель нужен: «там» и «тут»…

Его — с надеждой ждут всегда,

Спасатель, нужен, как вода!

За всё, спасибо говорим

И, Вас, поздравить мы спешим,

Хотим Вам счастья пожелать

И никогда не унывать!

Всегда ценить свою работу

И проявлять ко всем заботу,

Себя, конечно же, ценить

И очень долго-долго жить!

В жизни много опасных мгновений,

И когда поджимает беда,

То спасатели без промедлений

К нам на помощь примчатся всегда.

Своим мужеством, крепкою волей,

Своей доброй и сильной рукой

Отведете несчастье любое,

И подарите мир и покой.

Пусть судьба бережет вас, ребята,

Оградит от беды и тревог,

Даст терпенья, здоровья и силы,

И успешных путей и дорог!

Работа у спасателей такая —

Предвидеть не дано в начале дня,

Что за напасть сегодня поджидает:

Стихия воздуха, воды или огня.

От смерти неминуемой спасая,

Рискуя жизнью собственной подчас,

Свою семью тревогами терзая,

Становитесь героями для нас.

Работа ваша — подвиг ежедневный,

Мы в пояс поклониться вам хотим

За ваше мужество и за стальные нервы,

За то, что помогаете другим!

Спасатели в море.
Спасатели в море.
23.mchs.gov.ru

Поздравление с днем спасателя в прозе

Поздравляю всех спасателей России — людей рискующих своей жизнью ради спасения других. Пускай ваше мужество, доблесть, бескорыстное стремление помочь и спасение ни одной сотни людей, будет вознаграждено признанием и благодарностью спасенных и их родственников. Поклон вам до земли. Желаем мира и спокойных трудовых будней. Пускай будет в жизни поменьше ЧП и ЧС, а побольше радостных и запоминающихся событий. С праздником!

Рисковать собой ради спасения других — такую профессию может выбрать для себя далеко не каждый. Так пусть же в День спасателя в России, каждый, кто хоть немного связан с этой отважной работой, получит заслуженное признание. Пускай все ваши трудовые будни будут спокойными, а вызова — ложными. Пусть ваши близкие будут уверены в том, что вы вернетесь домой после смены в целости и невредимости.

Поздравляю с Днем спасателя России! Желаю всем профессионалам своего дела благородства, отзывчивости, безопасности, зоркости и бдительности. Пусть в любой ситуации надежным будет плечо товарища, крепким здоровье и закаленными нервы. Благополучия вам, слаженности в работе, великолепной технической базы и личностного роста!

Спасатели на Алтае борются с последствиями снежной стихии.
Спасатели на Алтае борются с последствиями снежной стихии.
22.mchs.gov.ru.

Поздравление с днем спасателя в смс

Твой сложный и опасный труд,

У нас в стране безумно важен!

Пускай тебя успехи ждут,

Всегда силен будь и отважен!

Спасать людей — твое призвание!

Ведешь с опасностью ты бой!

Скажу тебе без колебания:

Ты для меня — супергерой!

С Днём спасателя, с днём храбрых!

Пусть надежда не оставит,

Сердце бьётся пусть от счастья

И минуют все напасти.

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