День спасателя 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравление с днем спасателя в стихах
Спасать людей — огромный труд!
Спасатель нужен: «там» и «тут»…
Его — с надеждой ждут всегда,
Спасатель, нужен, как вода!
За всё, спасибо говорим
И, Вас, поздравить мы спешим,
Хотим Вам счастья пожелать
И никогда не унывать!
Всегда ценить свою работу
И проявлять ко всем заботу,
Себя, конечно же, ценить
И очень долго-долго жить!
В жизни много опасных мгновений,
И когда поджимает беда,
То спасатели без промедлений
К нам на помощь примчатся всегда.
Своим мужеством, крепкою волей,
Своей доброй и сильной рукой
Отведете несчастье любое,
И подарите мир и покой.
Пусть судьба бережет вас, ребята,
Оградит от беды и тревог,
Даст терпенья, здоровья и силы,
И успешных путей и дорог!
Работа у спасателей такая —
Предвидеть не дано в начале дня,
Что за напасть сегодня поджидает:
Стихия воздуха, воды или огня.
От смерти неминуемой спасая,
Рискуя жизнью собственной подчас,
Свою семью тревогами терзая,
Становитесь героями для нас.
Работа ваша — подвиг ежедневный,
Мы в пояс поклониться вам хотим
За ваше мужество и за стальные нервы,
За то, что помогаете другим!
Поздравление с днем спасателя в прозе
Поздравляю всех спасателей России — людей рискующих своей жизнью ради спасения других. Пускай ваше мужество, доблесть, бескорыстное стремление помочь и спасение ни одной сотни людей, будет вознаграждено признанием и благодарностью спасенных и их родственников. Поклон вам до земли. Желаем мира и спокойных трудовых будней. Пускай будет в жизни поменьше ЧП и ЧС, а побольше радостных и запоминающихся событий. С праздником!
Рисковать собой ради спасения других — такую профессию может выбрать для себя далеко не каждый. Так пусть же в День спасателя в России, каждый, кто хоть немного связан с этой отважной работой, получит заслуженное признание. Пускай все ваши трудовые будни будут спокойными, а вызова — ложными. Пусть ваши близкие будут уверены в том, что вы вернетесь домой после смены в целости и невредимости.
Поздравляю с Днем спасателя России! Желаю всем профессионалам своего дела благородства, отзывчивости, безопасности, зоркости и бдительности. Пусть в любой ситуации надежным будет плечо товарища, крепким здоровье и закаленными нервы. Благополучия вам, слаженности в работе, великолепной технической базы и личностного роста!
Поздравление с днем спасателя в смс
Твой сложный и опасный труд,
У нас в стране безумно важен!
Пускай тебя успехи ждут,
Всегда силен будь и отважен!
Спасать людей — твое призвание!
Ведешь с опасностью ты бой!
Скажу тебе без колебания:
Ты для меня — супергерой!
С Днём спасателя, с днём храбрых!
Пусть надежда не оставит,
Сердце бьётся пусть от счастья
И минуют все напасти.