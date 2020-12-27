День спасателя 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравляю всех спасателей России — людей рискующих своей жизнью ради спасения других. Пускай ваше мужество, доблесть, бескорыстное стремление помочь и спасение ни одной сотни людей, будет вознаграждено признанием и благодарностью спасенных и их родственников. Поклон вам до земли. Желаем мира и спокойных трудовых будней. Пускай будет в жизни поменьше ЧП и ЧС, а побольше радостных и запоминающихся событий. С праздником!

Рисковать собой ради спасения других — такую профессию может выбрать для себя далеко не каждый. Так пусть же в День спасателя в России, каждый, кто хоть немного связан с этой отважной работой, получит заслуженное признание. Пускай все ваши трудовые будни будут спокойными, а вызова — ложными. Пусть ваши близкие будут уверены в том, что вы вернетесь домой после смены в целости и невредимости.