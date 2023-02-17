17 февраля православная церковь вспоминает святого Николая. Altapress.ru рассказывает, какие еще праздники отмечают в этот день.

1. В Европе отмечают День кота. Этот праздник относительно молодой — в этом году он отметил 30-летний юбилей.

Несмотря на то, что в интернете многие любят котиков, в реальности с ними могут случаться страшные вещи. С ними могут плохо обращаться.

Поэтому итальянская журналистка Клауди Ангелетти предложила этот день в качестве праздника. В этот день в европейских странах проводятся конференции, беседы и, конечно, обмен мемами с котиками.

Медитация. unsplash.com

2. Всемирный день человеческого духа. В этот день принято медитировать и концентрироваться на духе мира и добра, который обитает в каждом из нас. Для медитации в День человеческого духа хватит и двух минут.

3. День спонтанного проявления доброты. Отметить этот праздник просто: помочь прохожему, уступить место в общественном транспорте, угостить коллегу кофе и просто сказать доброе слово.

Кофе. unsplash.com

4. День кофе с молоком. Традиция разбавлять кофе молоком насчитывает уже не одно столетие. Считают, что она возникла в XVII веке. Со временем появилась масса разновидностей кофейных напитков с молоком или молочной пеной. Но классический кофе с молоком — это кофе, разбавленный горячим молоком в пропорции 1:1. Именно этот вид кофе чествуют 17 февраля.