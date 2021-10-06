День страховщика-2021. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

В этот День страховщика

Пожелаю легкой жизни

И здоровья на века,

Сил, удачи, оптимизма.



Больше искренних друзей,

Больше выгодных клиентов

И, конечно, в жизни всей

Только радостных моментов!

Чтобы не было проблем,

Страховаться надо всем.

Так что вы, страховщики,

Очень-очень нам нужны.

Пусть несчастья и беда

Вас забудут навсегда.

Пусть придут успех и радость

И везения хоть малость.

Свежих вам идей в умах,

И любви большой в сердцах.