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Жизнь

День страховщика-2021. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

День страхового агента, или страховщика, отмечают в России 6 октября. Altapress.ru подобрал к празднику поздравления в прозе, стихах и смс.

Компьютер.
Компьютер.
СС0

Поздравления с Днем страховщика в прозе

Поздравляем с праздником — Днем страховщика! Желаем растущей клиентской базы, выгодных сделок, перспективных нововведений и гиперприбыльных предложений. Будьте здоровы и уверены в себе, настойчивы и успешны. Личного счастья и желанного благополучия!

Поздравляю с Днем страховщика! Желаю развития отрасли, высокого профессионализма, значительного роста в карьере, благодарных клиентов, чтобы кризисы не оставляли больших последствий, а любая проблема находила быстрое решение. Удачи и успехов!

Поздравляю с Днем страховщика. Желаю, чтобы в этом мире не было несчастных случаев, желаю, чтобы в работе всегда был ровный ритм успеха, а в жизни — бонусы любви и премии счастья.

Телефон. Работа.
Телефон. Работа.
СС0

Поздравления с Днем страховщика в стихах

В этот День страховщика
Пожелаю легкой жизни
И здоровья на века,
Сил, удачи, оптимизма.

Больше искренних друзей,
Больше выгодных клиентов
И, конечно, в жизни всей
Только радостных моментов!

Чтобы не было проблем,
Страховаться надо всем.
Так что вы, страховщики,
Очень-очень нам нужны.
Пусть несчастья и беда
Вас забудут навсегда.
Пусть придут успех и радость
И везения хоть малость.
Свежих вам идей в умах,
И любви большой в сердцах.

Где-то что-то приключилось,
Или вдруг произошло,
Если вдруг беда случилась,
Застрахуйте все добро!
Мы сегодня поздравляем
С этим днем, ребята, вас,
И, конечно, объявляем
Благодарность в этот час!

Цветы, букет, флористика.
Цветы, букет, флористика.
unsplash.com

Поздравления с Днем страховщика в смс

Ты нас всегда подстрахуешь,
Полезный человек!
Здоровьем нашим не рискуешь,
Желаем счастья на целый век!

Страховщик. Тебе подарок,
Поздравленья и стихи!
Ты самый классный в мире малый,
Свою репутацию ты береги!

Вам подскажет наперед
Сколько стоит, что почем.
Застрахует на раз-два,
Знает это вся родня.

Пожелаем же тебе
Много денег и везде,
Чтобы ждал тебя почет,
Вот и весь наш поздравок.

Страховщик, сердечно поздравляю!
Праздник нынче твой пришел.
А потому от всей души тебе желаю,
Чтоб ты в судьбе своей нашел
Побольше счастья, пониманья,
Удачи, радости, тепла.
Терпенья, силы и старанья
И много-много райского добра.

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