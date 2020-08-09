День строителя 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Праздник крепкого бетона,

Прочных касок и катка,

Металлического звона

И удара молотка.



Гвозди, дрель, шуруп, отвертка

И бульдозер — в самый раз!

С Днем строителя сегодня

Поздравляем мы всех вас.



Пусть цемент ложится ровно,

Пусть не падает стена.

И всегда пусть, в сказке словно,

Будет жизнь защищена!

Стройка — дело непростое,

Нужен тут специалист.

Чтоб с руками, с головою,

И чтоб был не скандалист.



С днем строителя сегодня

Поздравляем вас, друзья,

Пусть работа будет легкой.

Ошибаться вам нельзя!



Чтоб здоровье было крепким,

Руки твердыми всегда,

Будущее — только светлым,

Обходила чтоб беда.