День строителя 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем строителя в стихах
Праздник крепкого бетона,
Прочных касок и катка,
Металлического звона
И удара молотка.
Гвозди, дрель, шуруп, отвертка
И бульдозер — в самый раз!
С Днем строителя сегодня
Поздравляем мы всех вас.
Пусть цемент ложится ровно,
Пусть не падает стена.
И всегда пусть, в сказке словно,
Будет жизнь защищена!
Стройка — дело непростое,
Нужен тут специалист.
Чтоб с руками, с головою,
И чтоб был не скандалист.
С днем строителя сегодня
Поздравляем вас, друзья,
Пусть работа будет легкой.
Ошибаться вам нельзя!
Чтоб здоровье было крепким,
Руки твердыми всегда,
Будущее — только светлым,
Обходила чтоб беда.
Спасибо всем, кто строит города,
Мосты, дороги, улицы возводит.
Строители, сегодня вам хвала,
Без вас мы обладали бы не многим.
Пусть будет вам не в тягость этот труд
И будет он оценен по заслугам.
Чтоб жили вы в достатке день за днем
И радовались жизни и друг другу!
Пусть стены будут крепкими домов
И ваша жизнь стабильна, как фундамент.
И сложится заветная мечта
В красивый, яркий жизненный орнамент!
Поздравления с Днем строителя в прозе
Всех строителей поздравляем с профессиональным праздником! Пусть ваш труд всегда будет востребован, по достоинству оценен. Пусть он всегда приносит вам удовольствие! Пусть в жизни будет всё ровно, гладко и не пыльно. Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка! Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы — лучшими, а работа складывается и принимается великолепно и легко!
Поздравляю замечательных людей, которые имеют непосредственное отношение к строительству. Желаю, чтобы были реализованы все ваши планы, проекты, чертежи и задумки. Чтобы в каждый ваш фундамент был заложен непременный успех. Чтобы все то, что вы постоите было законченным, востребованным, надежным и приносящим радость людям и удовлетворение вам лично. С днем строителя!
Поздравляю с Днем строителя! Желаю строить прочно, крепко и надежно, а жить — чудесно, весело и благополучно. Пусть хватает вдохновения для интересных проектов и идей, пусть хватает сил для их реализации и воплощения, путь хватает времени и на хорошую работу, и на личные интересы, пусть хватает средств на все желания и мечты, ведь у строителя их должно быть много.
Поздравления с Днем строителя в смс
С праздником строителя
Вас я поздравляю!
И зарплат огромных
От души желаю.
Чтоб доход ваш прочным,
Как фундамент, был.
Чтоб объект вам каждый
Прибыль приносил.
В День строителя желаю
Настроения отличного,
Пусть от невзгод судьба спасает
Как стена кирпичная.
Пусть сердце греется любовью,
Желаю жизни долгих лет.
И пускай всегда здоровье
Будет крепким как цемент!
Всем строителям желаем
Строить быстро и легко,
Чтобы ваши все проблемы
Уходили далеко,
Жизни яркой на работе,
Дома ласки и тепла,
Поздравляем вас сегодня:
Будьте счастливы всегда!