День святого Феофана: от чего отказаться 12 октября, чтобы стать счастливым

Суть праздника
12 числа верующие вспоминают преподобного Феофана Милостивого, жившего в Сирии. Он посвятил жизнь благим делам и никогда не отказывал в помощи нуждающимся.
Еще при жизни мученик тяжело заболел: его тело буквально разлагалось на части.
Вылечиться Феофану так и не удалось, а вот его мощи исцелили многих людей по всему миру.
Традиции Феофанова дня
Предки 12 октября усиленно молились и каялись Господу в грехах. В священную дату было принято ходить на кладбища и оставлять на могилах родственников конфеты, пироги и пряники — это некий обряд «прощания с умершими до весны».
Сегодня рекомендуется посетить и храм, чтобы поставить свечи за здравие близких.
Запреты 12 октября
В День святого Феофана нельзя:
- Пить спиртное (особенно у мест захоронения);
- Отказывать беднякам в милостыне;
- Делать уборку дома;
- Конфликтовать;
- Есть тяжелую пищу.
Народные приметы дня
- Если снег сегодня выпадет, то зима долго не настанет;
- Много звезд на небе — к дождливой зиме;
- С утра туман — на следующей неделе пойдет снег;
- Соль в солонке отсыревает — к дождю;
- Деревья в инее — к солнечному дню.