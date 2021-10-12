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Жизнь

День святого Феофана: от чего отказаться 12 октября, чтобы стать счастливым

12 октября православные христиане празднуют День святого Феофана (или Феофанов день). Какие запреты и традиции следует соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Суть праздника

12 числа верующие вспоминают преподобного Феофана Милостивого, жившего в Сирии. Он посвятил жизнь благим делам и никогда не отказывал в помощи нуждающимся.

Еще при жизни мученик тяжело заболел: его тело буквально разлагалось на части.

Вылечиться Феофану так и не удалось, а вот его мощи исцелили многих людей по всему миру.

Традиции Феофанова дня

Предки 12 октября усиленно молились и каялись Господу в грехах. В священную дату было принято ходить на кладбища и оставлять на могилах родственников конфеты, пироги и пряники — это некий обряд «прощания с умершими до весны».

Сегодня рекомендуется посетить и храм, чтобы поставить свечи за здравие близких.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

Запреты 12 октября

В День святого Феофана нельзя:

  • Пить спиртное (особенно у мест захоронения);
  • Отказывать беднякам в милостыне;
  • Делать уборку дома;
  • Конфликтовать;
  • Есть тяжелую пищу.
Уборка.
Уборка.
Barnaul.org

Народные приметы дня

  • Если снег сегодня выпадет, то зима долго не настанет;
  • Много звезд на небе — к дождливой зиме;
  • С утра туман — на следующей неделе пойдет снег;
  • Соль в солонке отсыревает — к дождю;
  • Деревья в инее — к солнечному дню.
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