День святого Феофана: от чего отказаться 12 октября, чтобы стать счастливым

12 октября православные христиане празднуют День святого Феофана (или Феофанов день). Какие запреты и традиции следует соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Суть праздника

12 числа верующие вспоминают преподобного Феофана Милостивого, жившего в Сирии. Он посвятил жизнь благим делам и никогда не отказывал в помощи нуждающимся.

Еще при жизни мученик тяжело заболел: его тело буквально разлагалось на части.

Вылечиться Феофану так и не удалось, а вот его мощи исцелили многих людей по всему миру.

Традиции Феофанова дня

Предки 12 октября усиленно молились и каялись Господу в грехах. В священную дату было принято ходить на кладбища и оставлять на могилах родственников конфеты, пироги и пряники — это некий обряд «прощания с умершими до весны».

Сегодня рекомендуется посетить и храм, чтобы поставить свечи за здравие близких.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

Запреты 12 октября

В День святого Феофана нельзя:

Пить спиртное ( особенно у мест захоронения);

особенно у мест захоронения); Отказывать беднякам в милостыне;

Делать уборку дома;

Конфликтовать;

Есть тяжелую пищу.

Уборка. Barnaul.org

Народные приметы дня